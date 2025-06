Sebastián Yatra, sobre la presión mediática durante su relación con Aitana: «Eso pasa factura»

Aitana ha regresado por todo lo alto a la industria musical y no lo ha podido hacer de mejor manera. La artista catalana ha publicado Cuarto azul, su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo muy personal donde ha alzado su voz para cantar sobre algunos de los temas que más han marcado su vida durante los últimos dos años. Un repaso musical donde no han faltado los guiños a su vida amorosa. Y es que, como es bien sabido por todos, la cantante mantuvo una relación sentimental con Sebastián Yatra. Un romance que estuvo repleto de idas y venidas, pero que parece ser ya cosa del pasado. De hecho, el colombiano, que también se encuentra promocionando su nueva era musical, parece que le dedica pequeños guiños a la que fue su novia.

Actualmente, ambos artistas han manifestado estar solteros. Pero, Yatra ha sido vinculado con la actriz Nona Sobo debido a que han sido varias las veces que se les ha visto juntos. Por su parte, Aitana, supuestamente, estaría iniciando una relación con Plex, un popular youtuber. Ante estos rumores, ninguno de los dos ha querido entrar en detalles, pero, a veces, las imágenes hablan por sí solas. Por ello, ha nadie ha dejado indiferente el hecho de que el colombiano haya querido conceder una entrevista donde ha hablado de cómo lleva que se especule de su vida o de que sus noviazgos estén en boca de todos. Unas declaraciones donde se ha sincerado al respecto.

En su encuentro para El Mundo, Sebastián Yatra ha confesado que no se preocupa si su vida está siendo comentada en los medios de comunicación. «Lo que digan desde fuera no me afecta aunque a veces ha sido un poco agobiante», explica. Ante ello, el entrevistador ha querido saber si se estaba refiriendo a Aitana. Una cuestión que el intérprete de Vagabundo ha respondido con honestidad.

«Esa atención tan grande que tuvimos hace complicado que funcionen las relaciones, es evidente. Una relación como fue la nuestra, tan pública y entre dos personas famosas que se dedican a lo mismo, es difícil que pueda sobrevivir a estar siempre bajo la lupa», explica. «Eso pasa factura a la relación y a nosotros nos pasó. Ahí sí fue difícil, pero cuando estás soltero no es tan complicado que esté encima toda la prensa», agrega.

Sobre su relación sentimental con Aitana, Sebastián Yatra no quiso entrar en más detalles. Actualmente, el colombiano, según reveló a ABC, no tiene como prioridad encontrar el amor. Eso sí, le gustaría ser padre en un futuro cercano. Una serie de objetivos que se diferencian mucho de lo vivido el pasado 2024.

Aitana confiesa que sí ha escrito canciones basadas en su historia de amor con Sebastián Yatra

Recientemente, con motivo del lanzamiento de Cuarto Azul, la cantante catalana acudió como invitada al programa de radio de ¡Buenos días, Javi y Mar!, de Cadena 100. De esta manera, y lejos de obviar lo evidente, la catalana confesó que sí le ha compuesto alguna canción a su ex pareja. «La semana pasada estuvo aquí Yatra y le dijimos ‘¿Os estáis hablando con canciones?», le comenzó diciendo el presentador.

«Nos dijo: ‘Yo, por mi parte, no’», comenta. Unas declaraciones con las que Aitana no pudo evitar reírse y ser sincera. «Yo, por mi parte, sí. Osea, claro. Hay momentos en la vida…», señaló. «Seguro que sus canciones no tienen nada que ver conmigo, segurísimo. Pero, yo soy sincera y hay algunas que sí», sentenció.