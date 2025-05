El Hormiguero ha cerrado su semana más internacional con la visita de Aitana Ocaña, que este viernes publica El cuarto azul, su nuevo disco. Se trata del cuarto de su carrera discográfica, un trabajo que tiene un especial significado para ella, ya que narra en sus canciones algunos de sus momentos más recordados de su infancia. Esta visita llega en mitad de la polémica por su relación con el creador de contenido Plex, que ha comenzado tras las declaraciones de Uxue, su ex novia, para el programa TardeAR. Ocaña no ha podido evitar hablar de sus historias de amor durante su charla con Pablo Motos.

Se trata de un trabajo que tiene mucho de ella, especialmente de su infancia, ya que las letras de las canciones «significan muchas cosas» especiales. Todo viene provocado por una curiosa equivocación de los médicos: «Yo crecí en una habitación azul. A mi madre le dijeron que iba a ser un niño hasta los seis meses, y decidieron pintar la habitación de un color azul. Es un color que siempre refleja la tristeza, pero para mí no es tristeza, para mí es paz y volver al lugar seguro».

Hablando de la tristeza, la cantante ya explicó hace meses que su vida ha estado marcada en los últimos tiempos por una depresión y otros problemas que le han dejado muy tocada, aunque ha conseguido seguir adelante con mucho esfuerzo. «El año pasado fue muy fuerte y estuve haciendo este disco. Tiene dos partes, por un lado, la oscuridad, la ansiedad, la rabia y la frustración, la depresión. Y luego otra parte en la que todo lleva a curarte un poco en el cuarto azul que significa volver a mis principios», ha confesado a Motos.

Aunque es una de las cantantes más famosas del momento, con gran éxito en España y América, pero eso no impide que tenga admiración por otros personajes famosos. La artista ha querido contar una anécdota personal que ha vivido con Rafa Nadal y su familia, con los que tiene una bonita amistad.

Todo fue provocado por la canción 6 de febrero: «Me escribió y me dijo: ‘Aitana, ¿puedes pasarme la canción? Queremos escucharla toda la familia’. Me dijo que son muy fans míos y que ya querían que ganase en OT. Se la pasé un mes antes y me dijo que se la había aprendido. Siempre ha sido un crack como persona».

En los últimos días, se ha convertido en noticia, una vez más, por su vida personal. Su aparición con el youtuber Plex, confirmado así su relación sentimental, también ha provocado la reacción de Uxue, la ex del creador de contenido, que ha desvelado cómo fue la forma en la que rompió con ella.

Uxue ofreció unas declaraciones al programa TardeAR, aunque luego las intentó negar tras la prensión mediática, en las que cuenta que lo hizo todo por mensaje y de forma muy fría, sin hacerlo ‘cara a cara’. Esta polémica ha salpicado a la artista, aunque en realidad ella no es culpable de nada.

«Una chica súper vulnerable, muy perfeccionista, pero con muchos miedos, y que se ha equivocado mucho. Me he equivocado bastantes veces. La he cagado muchas veces, pero no cambiaría nada…», asegura al presentador.

Aunque no le gusta hablar del terreno de su vida personal, Pablo Motos ha querido seguir hablado de este asunto, algo que ella no ha querido evitar. «No me he enamorado mucho. Me cuesta también. Estoy con medicación desde hace varios meses y eso lo noto, estoy más estable, como más serena. Pero sí, soy muy de flechazos», ha admitido ante las cámaras Aitana Ocaña.