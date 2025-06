Adiós al KH-7: Mercadona tiene el sustituto barato que es mucho mejor

¿Estás cansado de rascar y rascar sobre la base o interior de ollas, cacerolas y sartenes cada vez que limpias los cacharros de la cocina? Puede que hayas encontrado soluciones en forma de desengrasantes como la que ofrece KH7, pero si quieres probar algo de marca blanca, nada como elegir el producto de Mercadona que es para muchos el mejor sustituto al mencionado KH7 y que dejará tus ollas como si fueran nuevas. Con poco esfuerzo y lo mejor, por un precio realmente económico.

Se trata del Limpiador de Ollas y Cacerolas Bosque Verde, una propuesta sencilla pero eficaz que Mercadona vende en un práctico formato de 250 ml por sólo 1,90 euros. Aunque no tiene un nombre famoso ni un diseño llamativo, lo cierto es que sorprende desde el primer uso. Su capacidad para eliminar grasa incrustada y restos difíciles lo convierte en un imprescindible para quien busca resultados sin complicarse. Quienes lo han probado dicen que rinde igual o incluso mejor que otros limpiadores más conocidos, y lo cierto es que no hace falta mucho para comprobarlo. Basta una olla con fondo quemado o una sartén que parecía perdida para darse cuenta de que este botecito oscuro de Bosque Verde tiene más poder del que aparenta. ¿Lo mejor? Que está al alcance de cualquiera, sin gastar de más y sin fórmulas imposibles.

Adiós al KH-7: Mercadona tiene el sustituto barato

Lo primero que llama la atención de este limpiador es su composición sencilla pero eficaz. Contiene ácido fosfórico, un ingrediente habitual en productos de limpieza industrial por su poder para desincrustar grasa, cal y restos de comida pegados. La fórmula, sin embargo, está ajustada para uso doméstico, con menos del 5% de tensioactivos y un toque de perfume para suavizar la experiencia.

Este equilibrio entre potencia y suavidad es justo lo que lo convierte en una opción muy interesante para la limpieza del día a día, especialmente para quienes quieren resultados sin exponerse a productos demasiado agresivos. Eso sí, como ocurre con cualquier desengrasante potente, es recomendable usar guantes al aplicarlo y tener precaución con superficies delicadas.

Así se usa el limpiador de ollas y cacerolas de Mercadona

El modo de empleo es muy sencillo. Sólo hay que aplicar el producto directamente sobre la superficie sucia, dejar actuar unos segundos y frotar con un estropajo o bayeta. Después se aclara con agua abundante. Aunque está pensado para ollas y cacerolas, muchos usuarios lo están utilizando también para limpiar vitrocerámicas, campanas extractoras, rejillas del horno e incluso baldosas de cocina. Y el resultado es sorprendente.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no es apto para aluminio ni superficies sensibles a los ácidos. Para todo lo demás, es una pequeña joya que permite limpiar sin esfuerzo ni olores demasiado fuertes. Si lo pruebas con una cazuela que dabas por perdida… probablemente la recuperes como nueva.

Un precio que convence y un formato manejable

Otro de sus grandes puntos fuertes es el precio. Por 1,90 euros el bote de 250 ml, es uno de los limpiadores más baratos del mercado en su categoría. Y no se queda corto: cunde mucho, ya que se utiliza directamente y no es necesario aplicar grandes cantidades. Su formato es además muy cómodo de manejar y guardar, ideal para cocinas pequeñas o personas mayores que no quieren lidiar con botes pesados y difíciles de abrir.

Seguridad y precauciones a tener en cuenta

Como cualquier producto de limpieza eficaz, el Limpiador de Ollas y Cacerolas Bosque Verde también tiene sus precauciones. En la etiqueta se indica claramente que puede provocar quemaduras graves en la piel y daños oculares, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños y siempre manipularse con guantes.

En caso de contacto con los ojos o la piel, o de ingestión accidental, es importante acudir a un centro médico y llevar el envase. Aunque estos avisos puedan parecer alarmantes, lo cierto es que son comunes en productos de limpieza con componentes activos. La clave, como siempre, está en usarlo con cabeza y responsabilidad.

Una alternativa real para el día a día

Este producto de limpieza para ollas y cacerolas de Mercadona no sólo cumple su promesa, sino que lo hace sin marketing exagerado ni promesas imposibles. Limpia, desengrasa, elimina restos pegados y deja las ollas como nuevas sin necesidad de frotar horas. Y eso, en el ritmo diario que llevamos, es un alivio. Además, está disponible en cualquier supermercado Mercadona, lo que facilita mucho el acceso sin tener que buscarlo por internet o en tiendas especializadas.

Muchos ya lo han incorporado a su rutina sin renunciar a otros productos, simplemente porque funciona, es económico y está a mano. Y eso, en casa, siempre se agradece. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Por menos de 2 euros tus ollas y cacerolas lucirán como nuevas y podrás seguir cocinando en ellas, sin necesidad de tirarlas o tener que comprar nuevas.