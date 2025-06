Chenoa confiesa cómo hace frente a su miedo más fuerte: «Estoy como un perro apaleado»

Chenoa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los rostros más conocidos por los españoles. Y es que, además de seguir arrasando con su carrera musical, la cual ya ha alcanzado la doble década, también lo está haciendo en la pequeña pantalla como colaboradora y presentadora de formatos de éxito. De hecho, como presentadora se ha unido a proyectos como Operación Triunfo y The Floor. Todo ello sumado a su mítico papel como miembro del jurado de Tu cara me suena. Por ello, recientemente, la artista le ha concedido una entrevista al medio La Voz de Galicia.

The Floor acaba de aterrizar en La 1 de Televisión Española y Chenoa se encuentra en plena promoción de este proyecto. Por ello, durante su rato con el medio de comunicación, también ha querido confesar lo poco que le gusta la promoción de los proyectos televisivos. «No doy muchas entrevistas, pero el problema no es mío, es vuestro. La prensa tiene un problema gordo que se llama clickbait. Al final el personaje va a acabar respondiendo sí, no o no sé, porque no quiere explayarse en una respuesta que luego está totalmente transformada en un titular para hacer clic», ha comenzado explicando.

Lejos de dejarlo ahí, la cantante continuó explicando el porqué evita las entrevistas. «Lo que no me gusta es la desfiguración y la transformación que se hace con todo lo que se dice, que no tiene absolutamente nada que ver en este contexto, y luego cuando ves el titular pienso… Pero si yo con este chaval hablé, no entiendo por qué hace esto», expresa.

Al respecto, le han preguntado cómo gestiona el enfrentarse a la prensa y que se puedan sacar de contexto sus palabras. Una cuestión que Chenoa ha respondido con sinceridad. «Puede que haya una temporada en la que no se me vea porque me asusto y estoy como un perro apaleado. Es vuestro trabajo, vuestra profesión, y la tenéis que cuidar vosotros», ha indicado.

La intérprete de Absurda cenicienta ha explicado que, a lo largo de su carrera profesional, le han ofrecido participar en numerosos proyectos televisivos. Pero, diversas situaciones vividas la han llevado a ser más selectiva y a «elegir bien». Pues, por mucho que le guste el mundo de la televisión, también quiere proteger y mantener su imagen como cantante.

«Empiezo los conciertos y los festivales, e intento poder compaginarlo todo», ha dicho al medio. «Cuando no me gusta o no lo puedo cuadrar, ni siquiera me acuerdo. Digo que no y no gasto más energía. Tiro para otro lado. Los proyectos me llegan a mí directamente y cuando digo que no lo argumento», explica. Una entrevista donde la artista se ha sincerado y ha hablado desde una perspectiva más personal.