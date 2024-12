Lidia tiene clara su opinión sobre su cita de ‘First Dates’: «Me ha parecido un flipado»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular restaurante del amor continúa recibiendo a sus nuevos participantes. Una nueva tanda de solteros donde, el pasado 9 de diciembre, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Pau, un catalán de 24 años. El joven se presentó en el formato señalando que tenía dos profesiones: modelo y entrenador personal. «Tienes cuerpo para ser modelo», le dijo el presentador, Carlos Sobera. «Yo me veo y me digo ‘guapo, te quiero’, pero como soy un poco bodybuilder, siempre digo ‘te falta un poco de pecho aquí, el hombro más redondo…’ Siempre quiero más, pero sin parecer un gorila», le confesó al comunicador.

Asimismo, Pau afirmó que otra de sus grandes pasiones era bailar. De hecho, recurría a esta para ligar y tener nuevas conquistas. «Pero a veces ligar mucho es peligroso. Yo soy un chico abierto a todo, pero las chicas no son tan abiertas», dijo. Eso sí, el soltero no tuvo reparos en afirmar que no quería ningún tipo de ataduras con una mujer. «Empiezan con celos, que si quieren novio y al final bomba atómica», señaló. Un pensamiento que le ha llevado a tener una filosofía muy clara.

«Mi sueño en la vida es ser un vividor, ni más ni menos», señaló frente a las cámaras del programa. Fue entonces cuando la organización del show de citas a ciegas le presentó a Lidia, su cita. Pero, la catalana de 19 años no podía ser más diferente a él. «Soy muy risueña, dulce, respetuosa y me gusta hacer sentir bien a la gente de mi alrededor», dijo en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, para ambas partes. «Está perfecta», opinó Pau. «Está bien físicamente, no es feo, pero tiene pinta de ser un flipado», comentó ella. De esta manera, los solteros aceptaron seguir conociéndose, por lo que se dirigieron hasta la mesa del restaurante.

Tras hablar diversos temas con el objetivo de conocerse mejor, Lidia comprendió que Pau era un hombre expresivo y enérgico. Una serie de características que no iban con ella. Además, a la soltera tampoco le hizo gracia la arrogancia de su cita a la hora de hablar de su físico. «Es una persona que se quiere mucho a sí mismo, cuando habla se da cuenta de que es un flipado, pero le encanta», señaló en uno de los totales.

Pau sobre su deseo de ser padre: «Me lo plantearía con 49 o 50 años, cuando ya te has pasado la vida y eres un ‘boss’»

Por su parte, Pau no daba crédito al escuchar cómo era la vida laboral de Lidia. «Me dedico a las redes sociales, me muevo por el mundo de la moda, y también hago música», contaba. «La tía hace de todo y siempre con una sonrisa en la cara, que eso vale mucho», comentaba él.

Posteriormente, la soltera le contó que le gustaría formar su propia familia en un futuro. Ante ello, Pau fue claro. «Yo me lo plantearía con 49 o 50 años, cuando ya te has pasado la vida y eres un ‘boss’ para enseñarle al niño a ser un ‘boss’ (jefe)», replicaba él. «No me ha quedado claro si quiere hijos o no, pero me da igual porque no pienso tenerlos con él», sentenció Lidia.

La velada iba llegando a su final, pero Pau no terminaba de conquistar a Lidia. De hecho, cuando el soltero le confesó que no quería ataduras con ninguna mujer, ella ya tenía claro su veredicto en la decisión final de First Dates. «Me ha parecido un flipado», aseveraba ella. Así pues, y mientras el soltero sí quiso seguir conociéndola en una segunda cita, ella sabía que él no era el hombre de su vida.