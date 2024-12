Abel la lía al opinar sobre la profesión de su cita en ‘First Dates’: «No tienen buena fama»

Encontrar el amor en pleno 2024 no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar a su media naranja. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Karmele. La mujer, de 67 años, se presentó como una peluquera jubilada de Alicante. Siempre se ha considerado como una apasionada de la vida. Pero, durante los últimos doce años, ha tenido que aprender a vivirla como soltera. Pues, considera que los hombres de su edad son pasivos y poco deportistas. «Eso de estar paseando solo…», dejó caer.

Acudió al programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a un compañero de vida. Eso sí, su próxima pareja debe cumplir ciertos requisitos. «Que sea cariñoso, que funcione bien porque yo soy como una loba cuando le quitan los cachorros», confesó. Fue entonces cuando la organización del show de citas a ciegas quiso presentarle a Abel, su cita. El hombre, de 78 años, es un pintor jubilado de Valencia que admitió ser muy activo a nivel deportivo. De hecho, afirmó que podía hacer casi 200 carreras competitivas al año.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. «Me parece una mujer guapa y atractiva», recalcaba Abel. «Se ve que se cuida y que hace deporte», comentaba la soltera. Tras hablar un poco, Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta su mesa del restaurante. De esta manera, ambos pudieron hablar de diversos temas para poder conocerse mejor.

Sin embargo, y aunque lo intentaba, Karmele no podía ocultar su nerviosismo. Debido a ello, Abel optó por romper el hielo y ser él quien hablase. Un momento donde le contó que no había tenido mucha suerte en el ámbito amoroso. «Está el mercado un poco complicado», reconocía la soltera.

En lo personal, los solteros tenían muchas cosas en común y el deporte era una de ellas. «Yo he sido corredora, pero ahora ya no porque me rompí el menisco», explicó ella. Pero, la primera decepción de la participante no tardó en llegar. Pues, jamás imaginó la edad de su cita.

Karmele sobre el comentario de Abel: «Me ha sentado muy mal, somos estupendas»

«Lo veo un poco mayor. Está bien, pero para mí como que no», opinó en uno de los totales. Pero, la situación empeoró considerablemente cuando el soltero se metió de mala manera con la profesión de Karmele. «Yo me casé a los 27 años y mi mujer tenía cinco años menos, encima era peluquera, que tienen mala fama», comentaba.

Un comentario muy desafortunado que a la soltera no le sentó nada bien. «Me ha sentado muy mal, somos estupendas», aseveraba ella. Por ello, al final de la velada, no hubo dudas. Abel admitió que necesitaba el visto bueno de su familia antes de comenzar una relación.

Un dato que espantó, aún más si cabe, a la soltera. «Me ha descuadrado, yo tengo hijas y no las consulto nada», afirmó ella. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, Karmele no quiso seguir conociendo a Abel en una segunda cita.