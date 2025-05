Qué significa que una persona se ría mientras duerme, según la psicología

Dormir es, para la mayoría, un momento de desconexión. Sin embargo, en ocasiones, el descanso nocturno puede estar acompañado de sonidos inesperados: una palabra entrecortada, una frase sin sentido, o incluso una risa. Escuchar a alguien reír mientras duerme puede resultar curioso, gracioso o incluso inquietante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se trata simplemente de un reflejo corporal o hay algo más profundo detrás?

Aunque podría parecer un detalle insignificante, la risa en sueños ha despertado el interés de psicólogos y neurólogos. Este fenómeno, conocido coloquialmente como «risa nocturna», no es tan raro como se podría pensar, y su origen tiene raíces en los procesos del sueño. La psicología, en especial desde la perspectiva del psicoanálisis y de la neurociencia del sueño, tiene varias teorías que intentan explicar este comportamiento tan peculiar.

¿Por qué algunas personas se ríen mientras duermen?

El cerebro continúa muy activo mientras descansamos; de hecho, en ciertas fases del sueño, como la etapa REM (Rapid Eye Movement), la actividad cerebral se puede acercar mucho a la que tenemos estando despiertos. Es en esta fase cuando suelen ocurrir los sueños más vívidos.

La risa durante el sueño, según la psicología, suele ser una manifestación de una respuesta emocional frente a algún contenido onírico. Es decir, la persona podría estar soñando con una situación graciosa o placentera, y su cuerpo reacciona como lo haría en la vida real: con una carcajada o una sonrisa. En este caso, la risa no es un acto voluntario ni racional, sino una expresión emocional involuntaria desencadenada por el contenido del sueño.

Reír mientras dormimos no necesariamente indica que seamos personas especialmente alegres o felices, pero sí puede estar relacionado con una cierta salud emocional. Soñar con situaciones agradables, y reaccionar emocionalmente a ellas, se puede interpretar como una señal de que el cerebro está procesando emociones de forma positiva.

Algunos estudios han demostrado que las personas que se ríen dormidas pueden ser más capaces de lidiar con el estrés o de mantener un equilibrio emocional. La risa, en este contexto, funcionaría como una válvula de escape que permite al subconsciente liberar tensiones, canalizar emociones acumuladas, o simplemente disfrutar de recuerdos o fantasías internas.

También es posible que reír dormido sea un reflejo del contenido del sueño, como si el cerebro intentara experimentar alegría, incluso cuando en la vida cotidiana no se están viviendo momentos particularmente felices. En estos casos, soñar con situaciones graciosas o absurdas y reírse durante el sueño puede ser una forma de compensación emocional.

El papel del inconsciente y los sueños lúcidos

Desde la perspectiva del psicoanálisis, los sueños son una vía directa de acceso al inconsciente. La risa durante el sueño podría ser una expresión de deseos reprimidos o de una liberación emocional que no encuentra espacio durante la vigilia.

En el caso de los sueños lúcidos, reír puede estar más directamente relacionado con la voluntad o con la interpretación activa del sueño. Algunas personas que practican el sueño lúcido reportan haberse reído conscientemente dentro del sueño, y que su cuerpo respondió con una risa real. En esos casos, la risa dormido podría ser una mezcla entre lo inconsciente y lo semiconsciente.

¿Cuándo puede ser signo de algo más?

Aunque en la mayoría de los casos la risa durante el sueño es totalmente normal, hay situaciones donde puede estar asociada a condiciones médicas o neurológicas. Un ejemplo es el trastorno del comportamiento del sueño REM, en el cual la persona actúa físicamente los sueños (a veces con movimientos bruscos, gritos o risas). Este trastorno puede ser un signo temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy, aunque no siempre es el caso.

Otra condición es la parálisis del sueño con alucinaciones hipnagógicas, donde la risa puede aparecer como una reacción extraña ante una experiencia intensa o confusa. También se ha reportado la risa nocturna en algunos tipos de epilepsia, particularmente en la epilepsia gelástica, aunque esta es extremadamente rara y suele venir acompañada de otros síntomas neurológicos.

En los niños, la risa durante el sueño es mucho más frecuente y casi siempre benigna. Se cree que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso y con la forma en que el cerebro infantil procesa nuevas experiencias. En estos casos, reírse dormido puede ser incluso una señal de que el niño está desarrollando adecuadamente su respuesta emocional.

En realidad, no hay una necesidad de evitar la risa nocturna a menos que esté acompañada de otros síntomas preocupantes como insomnio, pesadillas constantes, despertares violentos o conductas peligrosas durante el sueño. Si alguien ríe dormido de vez en cuando y no presenta ninguna alteración en su descanso ni en su calidad de vida, no hay por qué intervenir.

En casos donde el fenómeno se vuelva muy frecuente o molesto, o si va acompañado de otras manifestaciones físicas, lo más recomendable es acudir a un especialista del sueño.