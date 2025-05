Todo sobre Ignacio Batallán, el novio cachas de Melody que le ha puesto a punto para Eurovisión

Cada vez falta menos para que Melody brille en el escenario de Basilea (Suiza) con Esa Diva. Tal y como hemos informado en LOOK, los ensayos están siendo muy exigentes, tanto que la artista estuvo a punto de caerse durante la pirueta final. Pero, ¿quién está detrás de este éxito? Melody ha demostrado que se encuentra en perfecto estado físico y parte de esto se lo debe a su pareja, que es entrenador personal.

La artista sevillana mantiene una relación sentimental con el deportista Ignacio Batallán desde 2021, así que ya llevan cuatro años juntos. Hay mucha gente que desconocía esta historia porque ambos intentan mantener su noviazgo al margen de los focos, pero la historia va en serio. Tanto es así que tienen en común un pequeño llamado Cairo.

Ignacio conoció a Melody en Fuengirola, una localidad de Málaga. Es allí donde regenta un club deportivo y la cantante de Esa Diva se puso en sus manos para ponerse en forma. Lo que empezó siendo un acuerdo laboral ha terminado convirtiéndose en un romántico cuento de hadas. Él es argentino, aunque gran parte de su vida se ha desarrollado en nuestras fronteras.

El bonito gesto de Ignacio Batallán

Los fans de Melody se han dado cuenta de que Batallán le está acompañando durante su aventura en Eurovisión. La artista lleva en Suiza más de una semana. Es una experiencia enriquecedora, pero también complicada y por suerte disfruta del apoyo de su pareja.

Melody con su novio Ignacio. (Foto: Instagram)

El deportista ha roto la discreción que siempre le ha caracterizado para mandar un mensaje importante: «Sólo pocos saben lo que hay detrás de esto. Hoy pase lo que pase será un día para recordar. Es el día en el que una artista de los pies a la cabeza, con un talento inigualable, tiene una trayectoria brutal de 24 años, con una entrega pena para el arte. Hoy MELODY junto a su EQUIPO van a demostrar que están a la altura de representar seriamente a España en Eurovisión. No tengo dudas de que esto lo vamos a disfrutar. Me siento emocionado y ansioso de ver plasmado tanto trabajo. Éxitos, Melody».

Ignacio viene de un mundo muy distinto al de su novia. Él fue jugador profesional de voleibol y vóley playa y ahora ostenta el cargo de entrenador personal. Es decir, su profesión no tiene nada que ver con el mundo artístico, pero sabe perfectamente todo el esfuerzo que hay presente en el mundillo

Melody emociona a Europa

Melody actuando en Eurovisión. (Foto: Gtres)

Melody no nombró a su novio directamente cuando ganó el Festival de Benidorm, pero sí le hizo un guiño sutil cuando dijo: «A mi familia, que está conmigo siempre y me apoya un montón, en mi niño que yo amo. También he pensado en las personas que por desgracia no han podido ver mi actuación porque este año se fueron a principios de año, pero que están en mi corazón. De eso me he acordado y me he llenado de energía para salir a este escenario tan impresionante y darlo todo. Va por ellos».

La artista de Dos Hermanas ha demostrado que la ilusión puede con todo. En primer momento recibió críticas y los expertos no apostaron por ella, pero con el paso del tiempo ha demostrado que está preparada para representar a nuestro país en Eurovisión. Es más, las apuestas son optimistas y algunos creen que quedará en el ansiado Top 10.