Briatore delira con Colapinto: desmiente que Alpine le pruebe cinco carreras tras anunciarlo él mismo

Alpine sigue siendo un manicomio. En las últimas semanas, la coctelera del equipo francés se ha vuelto a agitar por distintos motivos, pero el principal es el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 mediante un contrato de prueba de cinco carreras con el que no se aclara Flavio Briatore. El mítico empresario italiano, ahora pilar clave de la escudería con sede en Enstone, donde volvió el año pasado para aterrizar de nuevo en el Gran Circo, afirmó hace poco más de una semana esa cláusula del ascenso del piloto argentino, pero ahora lo desmiente, asegurando que lo ha «leído por ahí».

Briatore, a sus 75 años, ha emprendido una nueva aventura en la F1 y se ha propuesto un ambicioso objetivo: llevar al antiguo Renault otra vez a la gloria como logró como Fernando Alonso en 2005 y 2006. En Colapinto vio hace unos meses a esa estrella en ciernes con aires de futuro campeón y no ha parado hasta montarle en un monoplaza después de que despuntara con Williams el pasado año.

Alpine, en una operación liderada por Briatore, se lo arrebató a Williams, que tampoco puso muchas trabas al contar con Carlos Sainz y Alex Albon, y el italiano desde el inicio del presente Mundial de 2025 estaba como loco por cargarse a Jack Doohan y subirle al otro coche para acompañar a Pierre Gasly en el equipo. El australiano aguantó seis Grandes Premios y su descenso a piloto reserva, lugar que ocupaba el propio Colapinto, provocó la huida de Oliver Oakes, su gran valedor, que además de por ello abandonó la jefatura por la detención de su hermano.

Entre toda esta trama también se hablaba del contrato a cinco carreras de Colapinto. El 7 de mayo, el propio Briatore decía lo siguiente en un mensaje adjunto al comunicado de Alpine para anunciar el regreso del argentino a la F1: «Subimos a Franco al coche al lado de Pierre para las próximas cinco carreras». En cambio, ahora en el circuito de Imola, donde no se está dejando ver demasiado, él mismo lo desmiente: «He leído por ahí que Franco estará cinco carreras, pero no, no hay límite de carreras».

Briatore ofrece a Colapinto un contrato de por vida

Colapinto debuta con Alpine en el GP de Emilia-Romaña para elevar el rendimiento del equipo, que le ha puesto a prueba para las próximas cinco carreras. Es decir, algo más de un mes para que el argentino vuelva a mostrar su nivel y espante la sombra de Doohan, que ahora es el que quiere regresar al volante. Desde Imola hasta Austria, pasando por Mónaco, Montmeló y Canadá… ese es el reto para el joven y osado Franco, que con 21 años quiere dar otro golpe en el circuito.

Lo que es innegable es que cuenta con la plena confianza de Briatore: «Si lo hace bien, va a pilotar para siempre». Además, el italiano le ha puesto tres condiciones, básicas pero concisas: «Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos». Recordemos que Colapinto vivió un calvario en el tramo final del pasado campeonato, con tres accidentes consecutivos (dos en Interlagos y otro en Qatar) que le costaron alguna que otra duda, aunque no frenaron el deseo de Alpine y, en concreto, de Flavio, por hacerse con sus servicios. A las 16:00 horas de este sábado, primera prueba de fuego para él.