Éste es el verdadero motivo por el que no eres fotogénico según la ciencia: no es lo que pensabas

La ciencia revela el verdadero motivo por el que no eres nada fotogénico, no es lo que pensabas seguramente. La belleza no tiene nada que ver con el hecho de ser una persona fotogénica o no. Tenemos que enfrentarnos a una serie de elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después. Una serie de situaciones que pueden llegar a ser las que provoquen que esas fotos no terminen de quedar del todo bien. En general, lo que buscamos es apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos afectarán.

Vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo, nos guste o no, debemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente. Por lo que, tocará estar pendiente de esas fotos que queremos conseguir de la mejor manera posible, con la mirada puesta a una serie de cambios que son los que marcará una diferencia importante. La ciencia ha dado con una respuesta que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

No es lo que pensabas

Sin duda alguna, nuestras fotos son las responsables de coleccionar recuerdos que nos invitan a sacarnos el máximo partido posible. En estos días en los que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Hay una razón de peso por la que en las fotos quedamos mal, la realidad es que debemos estar preparados para todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después.

Puedes quedar mucho mejor en las fotos, si eres capaz de conseguir que todo encaje a las mil maravillas. De la mano de una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días.

Cuando queremos sacar una buena foto, no es que haya personas que sean más o menos fotogénicas, sino que la ciencia nos ha dado algunos datos que acabarán siendo fundamentales. Hay una razón de peso que nos hace quedar bien o mal en las fotos.

La ciencia ha dado con el verdadero motivo por el que no eres fotogénico

No eres fotogénico por una razón en concreto, hay una serie de factores que influyen a la hora de hacer una fotografía y deberíamos empezar a tener en cuenta en estos días que tenemos por delante. Unos detalles que acabarán siendo fundamentales. Desde el blog Eresfotogénica nos dan algunos consejos que son básicos para conseguir una buena foto.

1) Usa ropa en colores que te favorezcan, algunos colores complementan el color de la piel, mientras que otros te hacen ver peor.

2) Oculta tus manchas, acné, o pequeños barros. Lo malo de las fotografías es que cuando la fotografía es tomada congela las imágenes en un solo ángulo, dejando escondidas las partes más sobresalientes de ti. Lo bueno cosa es que tú puedes esconder fácilmente las partes de tu cuerpo/cara que no te gustan. Por ejemplo, si no te gusta cómo se ve el lado derecho de tu cara.

3) Determina cuál es tu mejor ángulo. En algunos casos, buscar el ángulo perfecto en tu cara puede ser a la vez un poco difícil. La mejor opción es usar una cámara digital y así tomarte muchas fotografías para ver inmediatamente los resultados. Rápidamente podrás ver cuál fue tu mejor pose (o ángulo) y cuál no te favorece. La pose clásica de las modelos es poner el cuerpo volteado 3/4 a la cámara con un pie delante y un hombro más cerca de la cámara que el otro. Esta no es la mejor pose para todos, y puede verse ridícula cuando se usa en una foto familiar.

4) Baja un poco la cara para que esta esté al nivel de la cámara. También puedes poner la mano debajo de la barbilla, como descansando. El truco es no poner ninguna fuerza en la mano.

5) Otro truco que los modelos usan es presentar una pose a 3/4 de la cámara, levantar el cuello un poco y bajar la cabeza ligeramente. Esto mejora la definición facial y oculta pequeñas imperfecciones en la piel.

6) Relájate. Mucha gente termina saliendo mal en las fotos porque se estresan demasiado. Solo recuerda: no retengas tu aliento. Otra cosa: la cámara no asesina.

7) Piensa cosas felices. Una sonrisa no natural, forzada, te hace ver mal. Otra cosa que puedes tratar de hacer es pensar en algo demasiado chistoso.

8) Sonríe con tus ojos. Nada proyecta más felicidad que unos ojos contentos. Para hacer esto, imagina que la cámara es una persona que te gusta y que viene caminando hacia ti.