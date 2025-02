Horario y dónde ver desde España el primer partido de Luka Doncic con Los Angeles Lakers

Hace unos días Luka Doncic firmó uno de los movimientos más llamativos, si no el que más, en la NBA al dejar Dallas Mavericks para enrolarse en Los Ángeles Lakers de LeBron James. Al equipo de Texas se marchó Anthony Davis y ahora el esloveno espera convertirse en el compañero que se entienda a las mil maravillas con el de Akron. Los amantes de este deporte están esperando ya con ganas el debut del ex del Real Madrid con la camiseta del conjunto angelino, en la cual lucirá el dorsal ’77’ y su estreno será pronto, ya que sale de una lesión. El gran objetivo del base es el de recuperar la grandeza de su nueva franquicia y sabe que no será tarea fácil, pero el sueño es conseguir entrar en la historia al ganar un anillo, tal y como consiguió hacer Pau Gasol en un equipo legendario y de los que tienen más aura en este deporte gracias a todos los títulos cosechados.

Qué día debuta Luka Doncic con Los Ángeles Lakers

Luka Doncic está saliendo de una lesión que arrastra desde el pasado mes de diciembre y es por ese motivo por el que no se le ha visto en las últimas semanas jugando con los Dallas Mavericks. Los servicios médicos de Los Ángeles Lakers tendrán que decidir cuándo podrá debutar con su nuevo equipo, pero ya se están especulando dos fechas, que serán antes de que se produzca el parón por el NBA All-Star.

La primera opción para que Luka Doncic debute con Los Ángeles Lakers podría ser este sábado 8 de febrero en el partido que los angelinos disputarán en su casa frente a los Indiana Pacers. Según varios medios que cubren la NBA esta es la fecha más probable, pero si en su equipo prefieren extremar precauciones ya tendría que esperar a la madrugada del lunes 10 de febrero al martes 11, cuando LeBron James y compañía se enfrenten, también en su pabellón, a Utah Jazz.

Horario del debut de Luka Doncic con Los Lakers

En el caso de que Luka Doncic aparezca por primera vez con Los Ángeles Lakers en el Staples Center este viernes 7 de febrero contra Indiana Pacers el partido arrancará a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este es un gran horario para todos los españoles que quieran disfrutar del estreno del esloveno, ya que no tendrán que trasnochar en exceso.

Y es que el siguiente partido en el que podría debutar el ex del Real Madrid con la camiseta de Los Ángeles Lakers ya sería más complicado. El encuentro frente a Utah Jazz está programado para la madrugada del lunes 10 al martes 11 de febrero y el encuentro en el que podría estrenarse Luka Doncic comenzaría a las 4:30 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que en esta ocasión sí que habría que trasnochar.

Dónde ver por TV el debut de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers

La NBA se puede ver en directo por televisión en España a través de dos vías. Una de ellas es Movistar+, que tiene los derechos para retransmitir un partido por noche, pero no todos. Esta plataforma no tiene en su programación ninguno de los dos citados encuentros de Los Ángeles Lakers -contra Indiana Pacers ni Utah Jazz-, por lo que para ver a Luka Doncic por esta vía con la camiseta del cuadro angelino habría que esperar a que retransmitan otro.

Es por ello que la manera más segura de no perderse ningún encuentro de la NBA es el NBA League Pass, que te permite ver los partidos en directo en streaming y en vivo online. Esta será la forma para disfrutar del debut de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers, ya sea frente a Indiana Pacers o Utah Jazz. El precio de esta plataforma puede variar en función si se contrata por mes, costando entre 16 y 20 euros en función del plan, o por la temporada completa, que iría desde los 77 hasta los 98 euros.

Hay que destacar que los partidos de la NBA que emita Movistar+ se pueden ver también por su aplicación en directo en streaming y en vivo online, al igual que los del NBA League Pass. Estas dos apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. Además, también están disponibles sus páginas webs, donde es más cómodo acceder desde un ordenador.

Por otro lado, también queremos destacar que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información de todo lo que ocurra en el debut de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers y todos los sucesos reseñables que ocurran en la mejor liga del mundo de baloncesto que es la NBA. Tampoco hay que olvidarse que el canario Santi Aldama está en los Memphis Grizzlies y estamos atentos a todo lo que haga el pívot de Las Palmas de Gran Canaria.