Doncic habla como jugador de los Lakers: «Recibí la llamada y fue un shock porque Dallas era mi casa»

Cuesta creer que Doncic haya cambiado el azul de Dallas por el amarillo de los Lakers. Su presentación como nuevo jugador de Los Ángeles seguramente espante cualquier tipo de zozobra. Este martes, el balcánico se sentó junto a Rob Pelinka, General Manager de los Lakers para verbalizar sus primeras impresiones desde como jugador de pleno derecho de Los Ángeles Lakers.

«Todos pueden estar sorprendidos como estaba yo. Recibí la llamada estando casi durmiendo, tuve que comprar si era o no el día de los inocentes. Fue un gran shock para mí, un momento duro, porque Dallas era mi casa. Fueron momentos duros, pero voy a jugar en la mejor franquicia del mundo», confesó el base esloveno, que no tenía en sus planes a corto plazo abandonar la franquicia de los Mavericks.

«Dallas era mi casa. Yo pensaba que pasaría ahí mi carrera. Pero para mí esto es un nuevo comienzo, es increíble. Sinceramente fue duro, el primer día fue duro. Las últimas 48 horas se me han hecho como si fuera un mes. A nivel emocional es complicado, pero hoy es mucho mejor. Estoy muy contento de estar aquí, de esta oportunidad, son los Lakers, una de las mejores franquicias de la historia», admitió Doncic.

Sobre la naturaleza del fichaje también se pronunció Rob Pelinka, General Nanager de los Lakers. «Hace tres semanas me llamó. Todos hablan de negociación, de quién gana y quién pierde, pero yo creo que es construir algo hasta el final. Pensamos que la única forma de que saliera adelante era con propietarios y general managers. Yo llamé a Jeannie Buss [la propietaria de la franquicia] después del café con Nico Harrison. Ella estaba extraordinariamente emocionada», confesó Pelinka.

Doncic también se mostró estar emocionado de poder compartir pista con LeBron James. «Es como un sueño hecho realidad. Hay muchas cosas que me encantan de él, jugar con él es una sensación increíble. LeBron me llamó desde Nueva York. Fue una charla corta en la que me dijo ‘sé como te sientes. Le agradezco la llamada».

«He venido para ganar campeonatos», ha confesado Doncic, que siempre tuvo muy presente la franquicia angelina por la figura Kobe Bryant, con quien tuvo un encuentro cuando el balcánico era joven. «Siempre me acuerdo de mi momento con Kobe hablando en esloveno. Que él dijera mi nombre era especial. Ojalá él y Gigi pudieran estar aquí para ver este momento». Doncic se cita con la historia en Los Ángeles.