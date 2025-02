El padre de Doncic estalla contra los Mavericks: «Su hipocresía me duele… Luka no merecía esto»

Todavía no se ha asimilado por completo y no se hará hasta que no se le vea jugar ataviado de amarillo. La llegada de Doncic a los Lakers, por lo inesperado y la magnitud de la operación, no dejó indiferente a nadie. La operación ha provocado un terremoto en la NBA en general y Dallas Mavericks en particular.

Las reacciones no han dejado de sucederse. Los aficionados de los Dallas se han manifestado en contra y se han acercado al American Airlines Center con una ataúd en señal de desacuerdo. Además, son muchas las voces de analistas y jugadores que se han pronunciado sobre un fichaje histórico. Muchas personas no están contentas por la manera en la que se han desarrollado los hechos.

Tampoco el padre del propio Doncic, que ha verbalizado su enfado por el traspaso. «Con este cambio, la hipocresía de la organización de Dallas me duele personalmente. Creo que Luka no se merecía esto en absoluto. Sé que se sacrificó mucho», ha dicho en declaraciones recogidas por Basket News. Una opinión que manifiesta el desacuerdo del entorno de Doncic.

No se quedan ahí las palabras del padre, que critica a los Maverick por las supuestas filtraciones del estado físico del jugador balcánico. «Jugó 100 partidos la temporada pasada, promediando casi 40 minutos por partido… Hablar del acondicionamiento de Luka después de eso es simplemente injusto», añade.

Pese a no haber conseguido el anillo de campeón, el legado que Doncic deja en Dallas está fuera de críticas. Cinco veces nombrado miembro del All Star, cinco veces miembro del mejor quintento y máximo anotador y MVP de las Finales de la Conferencia Oeste.

Su llegada a los Lakers supone dar carpetazo al actual proyecto de la franquicia que entrega sus llaves del futuro de la franquicia al base esloveno, canterano del Real Madrid y con nacionalidad española. Probablemente, el jugador más parecido LeBron James.