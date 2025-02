Las primeras palabras de Doncic como jugador de los Lakers y que suponen un reto para LeBron

Mientras la noche española del pasado sábado dividía en dos las opciones de los jóvenes españoles, entre salir y quedarse en casa, en Estados Unidos querían marcha. Y la ventana de invierno de fichajes de la NBA fue la tarima ideal. Luka Doncic abandona los Dallas Mavericks para fichar por los Lakers de LeBron James a cambio de que Anthony Davis haga el camino opuesto, de los Lakers a los Mavericks.

El intercambio de cromos, por lo inesperado y la magnitud que supone, causó un gran revuelo en la NBA. Todos se habían pronunciado sobre ello, faltaba el protagonista de la obra. «Estoy agradecido por esta increíble oportunidad. El baloncesto significa todo para mí y, sin importar dónde juegue, lo haré con la misma alegría, pasión y objetivo: ganar campeonatos», han sido las primeras palabras de Doncic como nuevo jugador de Los Lakers.

El balcánico se despide de Dallas con una emotiva carta de despedida- «Hace siete años viene aquí cuando era adolescente para perseguir mi sueño de jugar al baloncesto de más alto nivel. Pensé que pasaría mi carrera aquí y tenía ganas de conseguir el campeonato. Para un joven de Eslovenia que viene a Estados Unidos, el amor y el apoyo que me brindaron es algo que jamás podría haber imaginado. En los buenos y en los malos tiempos, desde las lesiones hasta las Finales de la NBA, el apoyo nunca cambió», inicia en la carta.

«Gracias no sólo por compartir mi alegría en nuestros mejores momentos, también por animarme cuando más lo necesitaba. A todas las organizaciones con las que he trabajado en Dallas, gracias por permitirme contribuir a su importante labor. Como comienzo de mi nuevo viaje en el baloncesto, salgo de una ciudad en la que me he sentido como en casa, pese a estar lejos de casa. Dallas es un lugar especial. Gracias desde el fondo de mi corazón», finaliza Doncic.

Doncic, un dalasita en Los Ángeles

La llegada de Doncic supone a los Lakers dar carpetazo a su actual proyecto y entregarle las llaves del futuro de la franquicia al base esloveno, canterano del Real Madrid y con nacionalidad española. Probablemente, el jugador más parecido al propio LeBron. Actualmente los Lakers deambulan por tierra de nadie, quintos en el Oeste con un balance de 28-19, liderados por los mismos James, de 40 años, y Davis, que pronto cumplirá los 32.

Mientras que Doncic todavía no ha soplado 26 velas. Sobre el papel, tiene los mejores años de baloncesto por delante, a pesar de que actualmente se encuentra de baja desde el pasado mes de diciembre por una incómoda y recurrente lesión en un gemelo. Para cuando Doncic se haya recuperado plenamente ya vestirá de amarillo, en la casa de Pau Gasol y Kobe Bryant.

Ambos formaron una sociedad que trascendió más allá de la pista y Doncic aspira a emular los éxitos de la mano de Lebron James. Desde su llegada en 2018 ha sido el organizador y director del juego de los Lakers. Algo que podría cambiar con el desembarco de Doncic, quien acostumbra a la tenencia de la posesión. Ambos compartirán la faceta organizativa y el foco mediático.

Doncic no juega un partido desde Navidad y precisamente ese ha sido el argumento que persuadido a la gerencia de los Mavericks para dar luz verde a su salida. La franquicia de Dallas todavía recuerda el bajón físico de Doncic en las pasadas Finales. Necesita tiempo para recuperar la forma física y ritmo de partidos.