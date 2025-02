Desvelan la reacción de Doncic a su traspaso: «Lloró porque se acaba de comprar una casa de 15 millones»

La salida de Luka Doncic a Los Angeles Lakers ha provocado un auténtico terremoto en la NBA. En Dallas están de luto por la marcha de su estrella al conjunto angelino. Chandler Parsons, ex jugador de los Dallas Mavericks, desveló que el esloveno «lloró» tras conocer su traspaso a los Lakers. El base no se lo esperaba para nada cuando le comunicaron la noticia. Los Mavs se lo han dado todo.

Doncic empezó con ellos su aventura en la NBA en 2018, al que llegó procedente del Real Madrid, y en torno a él han formado un proyecto ganador, que el año pasado lideró hasta la final por el anillo. El ex del Real Madrid llevó en volandas a los suyos hasta una final histórica, después de ganar las Finales de Conferencia (cuatro a uno frente a Minnesota Timberwolves) y luchar por el anillo 13 años después de su último título.

Sin embargo, Dallas ha decidido fichar a Anthony Davis a cambio de Luka Doncic. El movimiento completo es Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris a los Lakers a cambio de Davis, Max Christie y una primera ronda del Draft 2029. Chandler Parsons criticó la decisión de los Mavericks de hacer este intercambio y reveló que el esloveno lloró al conocer la noticia porque «acaba de comprar una casa de 15 millones de dólares en Dallas».

«No me creo que Jason Kidd (entrenador de Dallas) no lo supiera… Luka Doncic acaba de comprar una casa de 15 millones de dólares en Dallas. Aparentemente, lloró cuando se enteró…», afirmó Parsons en su programa Run It Back en FanDuel TV. El ex de los Mavs calificó el traspaso como «tontería extrema» y cree que la franquicia en la que militó tres años (2014-2017) «han hecho un mal negocio». Acusa al actual subcampeón de la NBA de ser «irrespetuosos» con Doncic.

Parsons señala al culpable de la salida de Doncic

Chandler Parsons señaló directamente a Nico Harrison, general manager de los Mavericks, como el principal culpable de esta operación. El alero cree que el dueño de la franquicia de Dallas, Mark Cuban, no entiende nada y está muy confundido con lo sucedido. «Mi mayor problema es, profesional y respetuosamente, cómo lo manejaron… La mayoría de esos jugadores estrella tienen una dinámica y un diálogo con la directiva, con los dueños, sobre lo que va a pasar».

«Lo encuentro extremadamente irrespetuoso. Me parece un mal negocio que vayas y hagas esto», explicó el ex jugador. Parsons no es el único que se ha quejado por esta operación. El padre de Luka Doncic también alzó la voz contra el equipo que ha liderado su hijo durante los últimos años y mostró su disconformidad con el traspaso: «Con este cambio, la hipocresía de la organización de Dallas me duele personalmente. Creo que Luka no se merecía esto en absoluto. Sé que se sacrificó mucho», señaló en declaraciones a Basket News.

No se quedan ahí las palabras del padre, que critica a los Mavericks por las supuestas filtraciones del estado físico del jugador balcánico. «Jugó 100 partidos la temporada pasada, promediando casi 40 minutos por partido… Hablar del acondicionamiento de Luka después de eso es simplemente injusto».