El Desafío ha vivido su quinto programa con una gran actuación de Victoria Federica, que sigue tomando el pulso al programa y escalando puestos después de un mal estreno en la apnea, la primera prueba a la que se enfrentó. Tras su victoria de la semana pasada, la nieta del rey emérito ha ido ganando confianza y le ha tocado enfrentarse a una de las pruebas más complicadas, en la que la puntería y la calma son la clave. Además de enfrentarse a la prueba, también lo hacía ante Eduardo Navarrete, que ha acudido como invitado del programa para ayudar al jurado y realizar una de las pruebas.

Victoria, con la moral por las nubes, ha tenido que ajustar la puntería en la prueba llamada Carabina extrema, que seguro no trae buenos recuerdos a Marta Díaz, que no pudo con ella en la anterior edición. En primer lugar, ha tenido que conseguir disparar con la escopeta de balines profesional hacia una llave metida en un candado, teniendo como objetivo girar esa llave para que el candado se abra. En un primer intento se ha quedado muy cerca, pero en el segundo sí lo ha conseguido. Tan segura estaba de sus opciones, que incluso ha pedido aumentar la dificultad separándose más metros.

La segunda parte de esta prueba ha consistido en disparar desde 25 metros y acertar en una diana de apenas dos centímetros y medio de diámetro, parecido al tamaño de una moneda de dos euros. Para hacerlo, ha tenido que colarse entre el público presente en las gradas, con la presión que eso supone, y disparar desde allí.

Esta segunda parte del reto sí que lo ha conseguido a la primera, dejando impresionados al jurado y sus compañeros. De esta manera se ha asegurado una buena puntuación, lo que seguro que le hace escalar puestos en la clasificación después del pinchazo de Lola Lolita con su prueba.

Tras conseguir este éxito, el jurado del programa ha dado sus valoraciones, todas buenas y que le prometen un buen puñado de puntos, pero la más interesante ha sido la intervención de Eduardo Navarrete. El modisto ha aprovechado el momento para pedir disculpas a la influencer, de la que ha opinado en más de una ocasión debido a sus apariciones en eventos.

«Darte la enhorabuena por la puntería que tienes. Voy a aprovechar este momento para pedirte disculpas, porque el que no ha tenido puntería en muchos programas en los que trabajo comentando he sido yo, diciendo cosas sobre ti», así ha comenzado su discurso el ex participante de Maestros de la costura.

Este cambio de opinión ha llegado después de haber tenido la ocasión de conocerla durante la semana. «Eres una tía estupenda, maravillosa… tus compañeros hablan maravillas de ti. Así que, solo darte la enhorabuena y que te vaya fenomenal», así ha terminado su intervención, momento en el que Victoria ha decidido darle un abrazo para sellar la paz entre los dos.

Navarrete es colaborador habitual de Zapeando, donde acude cada semana a opinar sobre los looks de las celebrities, siendo Victoria una de las que más veces ha sufrido sus opiniones como experto en moda. El diseñador no ha dudado en muchas ocasiones en asegurar que vestía como una «señora mayor» y ha dejado caer que incluso se ha podido realizar algún retoque estético en la cara, algo que le parece bien, ya que se declara fan del bisturí.

Habrá que esperar a sus próximas intervenciones para comprobar si ahora se convierte en un defensor de la nieta del rey emérito después de haberla conocido en persona.