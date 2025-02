‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 31 de enero?

El Desafío no da tregua a los espectadores, pero tampoco a los concursantes del programa, que no pueden disfrutar de una semana tranquila. Tras la victoria de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ de hace siete días y que le sirvió para escalar posiciones en la tabla, esta semana no ha tenido tanta suerte. Al final de la noche, la victoria de esta cuarta noche se la han jugado Victoria Federica de Marichalar y Gotzón Manduliz, que han llegado con un ajustado margen al final, tanto que sólo por un puñado de puntos se han llevado uno de ellos la gloria.

La fuga extrema de Victoria Federica

La sobrina del rey Felipe VI ha ido subiendo posiciones en la tabla desde que en el estreno quedase en última posición, pero aquello fue sólo un mal comienzo por culpa de la apnea, la prueba más complicada del programa. Desde entonces ha ido encontrando su hueco y no ha dejado de mejorar, tanto que se ha colocado en la parte alta de la clasificación después de dos muy buenas semanas y aspira a llegar a lo más alto.

No lo ha tenido fácil con la prueba llamada Fuga extrema, en la que ha sido encerrada en una urna transparente que se iba llenando de agua con el paso de los minutos. Ella, para superarla, tenía que ir encontrando unos tapones en el fondo de la misma, con la dificultad de que se trataba de agua turbia, por lo que ha tenido que ir palpando por el suelo hasta dar con ellos.

En caso de no conseguirlo, si el agua llegaba hasta el nivel de seguridad, el equipo del programa abriría la puerta para evitar problemas, algo que tuvieron que hacer la temporada pasada, cuando Adrián Lastra no consiguió el reto en los tres minutos que tenía para hacerlo. Pero Victoria sí lo ha conseguido esta vez, por lo que tiene el honor de ser la primera concursante de la historia de El Desafío en conseguirla.

Gotzón se enfrentaba a un reto casi imposible: «Me voy a ir a llorar»

Al vasco de nada le ha servido su gran preparación física, ya que la prueba a la que se ha enfrentado ha sido musical, en concreto tener que aprender en apenas unos días a tocar el clarinete. Su profesor de música ha dejado claro que un profesional tarda alrededor de cuatro años en «tocar decentemente», algo que no ha tenido el concursante de El Desafío.

En un puñado de días ha tenido que aprender a tocar un instrumento completamente desconocido para él y preparar una actuación en directo con una banda de jazz profesional. Aunque dejaba claro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, el concursante ha conseguido una actuación más que interesante y ha conseguido no desafinar junto a sus compañeros, lo que le aseguraba tener una gran puntuación al final de la gala.

¿Quién ha ganado la cuarta gala de ‘El Desafío’?

Con Susi Caramelo fuera de la lucha después de no haber conseguido superar los dos minutos treinta segundos en la apnea, Roberto Leal anunciaba el ganador entre Gotzon y a Victoria Federica. Por primera vez en esta edición, la hija de la infanta Elena se ha llevado la victoria gracias a su prueba, un reconocimiento más que merecido después de hacer algo que parecía imposible, por eso se ha llevado la máxima puntuación de los tres jueces del programa.

Tras mantearla, la ganadora ha podido donar 10.000 euros a la Fundación Aladina, de la que ha dicho que «hacen una labor maravillosa con los niños con cáncer» y espera que este dinero les sirva «para seguir así mucho tiempo».

Así queda la clasificación general de ‘El Desafío’

Tras ganar su primera gala, Victoria sube hasta el segundo lugar, pero sigue lejos de alcanzar a Gotzon, que se mantiene con mucha ventaja sobre los demás con 87 puntos y no ha fallado ninguna prueba todavía. Lola Lolita se ha visto superada y ya es tercera después de una noche en la que los demás han sido mejores que ella.

La parte baja de la clasificación la ocupan Roberto Brasero y Susi Caramelo (empatados a 47 puntos), pero con mucha ventaja (por el momento) sobre Genoveva Casanova, que con una prueba menos sólo ha sumado 34 puntos. La mexicana tuvo que descansar hace dos semanas por una lesión, pero cuando esté recuperada podrá hacer la prueba a la que tuvo que renunciar y por la que sumó la menor puntuación posible del jurado.