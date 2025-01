La petición de Victoria de Marichalar en ‘El Desafío’: «Muchas veces no es la realidad»

El esperado debut de Victoria de Marichalar en El Desafío ya ha llegado después de meses intensos meses de espera. Hay que aclarar que este programa se grabó durante la primavera del 2024, por lo que ha estado esperando a su estreno durante meses para poder ver a la nieta del rey emérito enfrentarse a sus primeras pruebas. Ha pasado tanto tiempo que incluso se la ha podido ver antes en una entrevista en El Hormiguero, programa de la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador (la misma que la de El Desafío).

Si los focos no estaban suficientemente sobre ella, para este primer día la dirección ha querido que sea ella la primera en enfrentarse a la apnea, la prueba estrella del espacio de Antena 3. Su estreno ha estado lleno de complicaciones, ya que los nervios le han jugado una mala pasada y apenas ha podido estar durante poco más de un minuto y medio bajo el agua. Aunque no es una marca para despreciar, lo cierto es que el concurso de famosos se trata de un tiempo bajo, teniendo en cuenta que el récord lo tiene Rosa López, que logró aguantar la respiración durante unos agónicos 4 minutos y 40 segundos. Jorge Sanz la sigue con 4 minutos y 37 segundos, mientras que Gemma Mengual lo hizo en la primera edición durante 4 minutos y 27 segundos.

Aunque no pensaba entrar en los primeros puestos, su intención era llegar a pasar de los dos minutos sin respiración, una marca muy interesante con la que colocarse en mitad de la tabla de famosos que han pasado por esta prueba. «Me he puesto muy nerviosa, además estaba en el agua temblando, literal y no ha podido ser», ha reconocido bastante decepciona al salir del enorme tanque de agua.

El jurado ha querido reconocer la dificultad de arrancar en el programa con una de las pruebas más complicadas, además de ser la persona sobre la que están todas las miradas puestas, pero ya le han avisado de que no por eso la iban a dar una gran puntuación.

Pilar Rubio ha sido la que ha querido quitarle hierro al resultado y le ha pedido a Victoria de Marichalar que dije qué quiere mostrar al público de El Desafío. «Quiero que la gente vea cómo soy de verdad, no lo que se ve en las pantallas, que muchas veces no es lo real», así ha reivindicado que en muchas ocasiones se habla de ella sin conocimiento y se ha conseguido dar una imagen a la opinión pública que nada tiene que ver con ella.

Al ser la última en realizar su prueba, la sobrina del rey Felipe VI ha recibido pronto la puntuación del jurado que, como ya le habían aviado, iba a ser baja. Ella se ha llevado la más baja de los tres jueces, ya que le han dado el uno, por lo que solo suma tres puntos en la clasificación, colocándose en último puesto tras la primera gala del programa.

¿Qué prueba tendrá que superar Victoria de Marichalar la próxima semana?

La concursante tendrá que demostrar que no tiene miedo a las alturas, debido a que el próximo viernes tendrá que enfrentarse a las ‘pasarelas de vértigo’. «El participante tendrá que subir hasta el techo haciendo equilibrio sobre pasarelas», así lo ha explicado Roberto Leal a los espectadores. Habrá que esperar a ver qué puntuación obtiene y si puede ir subiendo en la clasificación tras su fallido estreno.