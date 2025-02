Massiel anuncia que padece cáncer de pulmón: "Estoy viva de milagro"

La cantante Massiel ha revelado este viernes, 7 de febrero, que padece cáncer de pulmón. Lo ha comunicado en un adelanto del programa ¡De Viernes! de Telecinco, donde esta noche ofrecerá una entrevista para compartir detalles sobre su estado de salud y el proceso que ha atravesado. Será su primera aparición pública en un plató de televisión desde su retirada de la música, en la que abordará su diagnóstico y evolución médica. «Empecé a sentirme muy mal. Me hacen todo tipo de investigaciones y, efectivamente, cáncer de pulmón», ha confesado la que es primera ganadora de España en Eurovisión con el mítico La, la, la.

Aunque por el momento no se conoce nada más acerca de su enfermedad, la cantante ha confesado que está atravesado un periodo muy difícil. «Estoy viva de milagro, pero aquí sigo. Me han pasado muchas cosas y el sobrevivir ha sido una batalla jodida (…) Luego viene la quimioterapia, que es lo peor. Te deja destrozada y ahí comienza un auténtico calvario», ha expresado.

Massiel, cuyo nombre real es María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa, alcanzó la fama internacional en 1968 al ganar el certamen antes citado, convirtiéndose en la primera representante de España en obtener la victoria. Su carrera comenzó en la década de 1960 dentro de la música pop y la canción de autor, destacándose por su voz potente y su fuerte personalidad artística. A lo largo de los años, la artista ha logrado mantener una presencia notable en la música y la televisión, consolidándose como una de las figuras más icónicas de la canción española.

La última aparición pública de Massiel

La última vez que Massiel se dejó ver públicamente antes de su inminente aparición en ¡De Viernes! fue en junio del pasado año con motivo de la muerte de su hermano pequeño, Emilio Santamaría, quien falleció a los 71 años de edad tras un tiempo enfermo. Aunque el dolor impidió a Massiel acudir al velatorio del fallecido, sí la vimos en su funeral. La artista se desplazó hasta el tanatorio de La Paz, en Madrid, ataviada de riguroso luto y rota de dolor.

«Gracias por haber venido. Ha sido un año y medio muy duro con muchas consecuencias para mi salud incluso. Quiero dar las gracias a todo el equipo de salud y a los oncólogos que le han ayudado para que el tránsito sea lo menos doloroso. No puedo hablar mucho. Era hermano y amigo. Era un cachondo, un vividor, un tío con mucho sentido del humor. Yo estoy metiendo la pata, porque él no quería dramas y a mí se me escapa la lágrima. Cuando se le descubrió el cáncer, sabíamos que era inoperable», dijo ante las cámaras de la agencia de noticias Gtres.