Massiel, rota de dolor en el último adiós a su hermano, Emilio Santamaría

Massiel se enfrenta este lunes, 3 de junio, a uno de los días más difíciles de su vida. La cantante ha dado el último adiós a su hermano pequeño, Emilio Santamaría, quien falleció el pasado domingo a los 71 años de edad, tras un tiempo enfermo. Aunque el dolor impidió a Massiel acudir al velatorio del fallecido, sí la hemos visto en su funeral. La que fuera ganadora de Eurovisión se ha desplazado hasta el Tanatorio de La Paz, en Madrid, hace escasas horas. Lo ha hecho visiblemente cabizbaja y rota de dolor, ataviada de riguroso luto.

A su llegada al enclave, María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa -su verdadero nombre-, ha atendido a los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión. Sin poder contener las lágrimas, Massiel ha hado las gracias por los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido en las últimas horas, al tiempo que ha agradecido su trabajo al equipo de médicos que trató a Emilio en sus últimos días de vida. «Gracias por haber venido. Ha sido un año y medio muy duro con muchas consecuencias para mi salud incluso», ha comenzado diciendo.

La cantante Massiel, en el funeral de su hermano. (Foto: Gtres)

«Quiero dar las gracias a todo el equipo de salud y a los oncólogos que le han ayudado para que el tránsito sea lo menos doloroso. No puedo hablar mucho. Era hermano y amigo. Era un cachondo, un vividor, un tío con mucho sentido del humor. Yo estoy metiendo la pata, porque él no quería dramas y a mí se me escapa la lágrima. Cuando se le descubrió el cáncer, sabíamos que era inoperable», ha añadido. Unas palabras muy en consonancia a las pronunciadas por la periodista Mónika Vergara este domingo, 2 de junio, en el espacio Fiesta de Telecinco. La colaboradora, cabe destacar, fue quien avanzó la triste noticia del fallecimiento de Emilio a los medios. «Llevaba dos semanas aunque nadie sabía que estaba tan grave».