¿Para qué preguntar por la dirección de orquestas si estaba todo orquestado?

Resulta un sarcasmo, además de una ignominia, que en un proceso de selección de personal de un organismo público como el llevado a cabo en su día por la Diputación socialista de Badajoz se ofrezca una plaza para Coordinador de actividades de los Conservatorios de Música con el requisito de tener experiencia en la dirección de orquestas y a los aspirantes no se les pregunte por su experiencia en la dirección de orquestas. Dicho de otro modo: a los aspirantes al puesto que finalmente fue adjudicado al hermano músico del presidente del Gobierno les hicieron una entrevista fake por la sencilla razón de que el puesto ya estaba dado de antemano.

El profesor de violín Nersés Avakimyán, uno de los aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha declarado ante la jueza que durante la entrevista de selección, que duró «unos 15 o 20 minutos», no recuerda que le preguntaran sobre dirección de orquestas, una de las competencias que posteriormente se revelaron como básicas en el puesto que consiguió el hermano del actual presidente del Gobierno.

O sea, que aquello fue un fraude en toda regla, una miserable manera de jugar con las aspiraciones de profesionales a los que se utilizó como mera coartada. Preguntado sobre los informes de la Diputación que señalaban que David Sánchez solo había dirigido orquestas en cinco ocasiones, el testigo manifestó no haber visto al hasta ahora coordinador de la Oficina de Proyectos Culturales, David Sánchez, dirigiendo en el conservatorio. Natural, porque no iba nunca.

Respecto a su valoración del proceso, el profesor de violín citado ha declarado que en aquel momento no vio motivos para impugnarlo. «Si acaso yo quisiera tener una información de notas etc. No teníamos vía a poner un recurso de alzada. Entendí que para obtener esa información tenía que ir a instancias superiores», ha indicado a la juez Beatriz Biedma. O sea, que entendió que enfrentarse a la Diputación de Badajoz era un ejercicio estéril. No le faltaba razón.