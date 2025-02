Un aspirante al puesto de David Sánchez dice a la juez que «no hubo preguntas sobre dirigir orquestas»

El profesor de violín Nersés Avakimyán, uno de los aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha declarado este viernes como testigo que durante la entrevista de selección, que duró «unos 15 o 20 minutos», no recuerda que le preguntaran sobre dirección de orquestas, una de las competencias que posteriormente se revelaron como básicas en el puesto que consiguió el hermano del actual presidente del Gobierno.

Tal como ha podido saber OKDIARIO de fuentes presentes en la vista, Avakimyán, quien ejerce como profesor de violín desde noviembre de 2019, ha detallado que la entrevista se realizó el 27 de junio de 2017 ante un tribunal compuesto por tres personas: Elisa Moriano, entonces directora del área de Cultura, y dos hombres que posteriormente identificó como Manuel Candalija y Félix González.

«Fui el primero en la entrevista. Me dijeron que hablase de mi proyecto», explicó el testigo, quien reconoció no recordar con exactitud el contenido de su exposición, mencionando como circunstancia personal que en aquellos días acababa de nacer su hija. A pesar de ser el primero en pasar el examen, las preguntas se alargaron sólo entre 15 y 20 minutos. No fue una comparecencia a fondo para conocer su trayectoria y sus planes para su desempeño en Badajoz.

Un aspecto relevante de su testimonio fue la revelación de que muchos de los aspirantes provenían del ámbito del conservatorio. «De nuestro mundillo nos conocemos», manifestó Avakimyán, quien confirmó que mantiene relación con varios de los candidatos que se presentaron al proceso, algunos de los cuales son amigos suyos.

Preguntado sobre los informes de la Diputación que señalaban que David Sánchez sólo había dirigido orquestas en cinco ocasiones, el testigo manifestó no haber visto al hasta ahora coordinador de la Oficina de Proyectos Culturales, David Sánchez, dirigiendo en el conservatorio.

Durante el interrogatorio, Avakimyán fue cuestionado sobre si en el momento del proceso selectivo había oído de sus compañeros o de alguien de la Diputación que el puesto estuviera pensado para una persona en concreto. Ante esta pregunta, el testigo respondió con cautela: «No puedo confirmar esa información», aunque admitió tener «un vago recuerdo» de comentarios al respecto, añadiendo que «siempre se hablan cosas». Como publicó OKDIARIO tras hablar con otros candidatos, se barajaba que el puesto estaba hecho a la medida de David Sánchez. Pese a ello hicieron la entrevista perdiendo varios días, ya que había aspirantes que vivían fuera de Extremadura y el transporte hasta esa región es deficiente.

Respecto a su valoración del proceso, el citado profesor de violín ha declarado que en aquel momento no vio motivos para impugnarlo. «Si acaso yo quisiera tener una información de notas etc. No teníamos vía a poner un recurso de alzada. Entendí que para obtener esa información tenía que ir a instancias superiores», ha indicado a la juez Beatriz Biedma. Posteriormente, este periódico ha desvelado que la desproporción en las notas a favor de David Sánchez fue tremenda. El hermanísimo logró un sobresaliente (un 9) y la siguiente mejor nota fue un notable bajo, un 7.

Cuando se le ha preguntado específicamente si se había sentido perjudicado por el proceso, Avakimyán respondió con un «no». También ha asegurado que, según lo que conocía entonces, no vio nada que «pudiera ser contrario a derecho» en las bases de la convocatoria. Por el contrario, otros candidatos sí se sintieron agraviados, pero por no perder el tiempo decidieron no denunciar.

El aspirante al puesto de David Sánchez también aportó información sobre la actual estructura del conservatorio, señalando que dos trabajadoras se encargan ahora de coordinar las actividades de los conservatorios y disponen de descarga lectiva para ello.

El caso ha cobrado nuevo impulso tras la reciente renuncia de David Sánchez a su puesto en la Diputación de Badajoz, una decisión que las acusaciones interpretan como un indicio de las irregularidades que denuncian, mientras que la defensa insiste en que se trata de una decisión personal que no afecta al procedimiento judicial en curso. Según informa el diario regional Hoy, se encuentra de baja médica justo después de confirmar que ninguna empresa se ha presentado al concurso para llevar a escena sus creaciones musicales. La Diputación ha informado que ha renunciado con un preaviso de tres meses y ahora lanzará otra convocatoria para buscar un sustituto con el que dar continuidad a la Oficina de Artes Escénicas que ha creado.