La juez cuestiona que los informes sobre el trabajo del hermano de Sánchez en Badajoz sean reales

Sobre la presentación de dicha renuncia, Ramón Díaz dice que se enteró sobre las dos de la tarde. Insiste en que «es una decisión personal» y que entiende que se circunscribe «a su ámbito más íntimo». Pide que se consulte la hemeroteca y que se acuda a los pueblos de la provincia por donde han pasado los programas que él ha dirigido. «Es una semilla que se ha cultivado», ha aplaudido.

El objetivo, dice, es que Badajoz siga teniendo un programa provincial de ópera desde «una posición positiva», y «sobre todo» porque entiende que la diputación pacense forma a muchos alumnos en sus conservatorios y éstos cuentan con una oportunidad laboral más, aparte del acercamiento de la cultura que supone este programa.

Sobre el caso del ex asesor de Moncloa Luis Carrero, una de las personas citadas por David Sánchez en su declaración ante la jueza Beatriz Biedma como uno de sus colaboradores y cuya contratación también está siendo investigada, el diputado de Recursos Humanos defiende que los decretos pasan «por varios sitios» y uno de ellos es por el Boletín Oficial de la provincia, además del portal del empleado.

«Es decir, que lo que tendrán que hacer aquellos que dudan es leerse los papeles y si no, pues que nos lo pidan a la diputación, que nosotros desde el primer momento hemos estado colaborando con la justicia, dándole celeridad, porque además entendemos que nos interesa muy mucho que esto se aclare cuanto antes», ha enfatizado.

«Una auditoría extrema»

Ramón Díaz no ha hablado con David Sánchez después de que presentara la renuncia y desconoce si lo ha hecho el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, aunque imagina que sí. Sobre el motivo por el que toma esta decisión ha admitido que si él fuera Sánchez se hubiera ido «hace nueve meses», porque «no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación». Ha denunciado «juicios paralelos que nada tienen que ver con los tiempos de la justicia que está llevando la juez». Pide una instrucción «mucho más ágil, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que se decida si se va a abrir o no un juicio oral».

A todos les «interesa que esto se realice cuanto antes», remarca. Así mismo, asegura que «no hay argumentos» y «parece que estamos dándole vueltas a la misma cuestión, intentando someter a esta institución a una auditoría tan extrema y extenua que, al final, se traslada no solamente en el ámbito de la propia Oficinas de Artes Escénicas, sino en el resto de la institución».