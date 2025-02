Todo lo que se sabe del incendio en un bingo de Valencia

Un incendio se ha declarado la tarde de este viernes en Valencia en un bingo. Las llamas han obligado a la Policía Local a cortar el tráfico en varias de sus principales avenidas como la Gran Vía Ramón y Cajal o la Avenida Pérez Galdós y a evacuar a 18 ancianos o personas con movilidad reducida. Todas se encuentran en buen estado. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el aviso entró a las 17:40 horas y se ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB, una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria. Además, hasta el lugar de los hechos, ubicado en la calle Pintor Benedicto, se han desplazado siete dotaciones de bomberos.

¿A qué hora ha sido el incendio?

El incendio del bingo de Valencia se ha declarado a las 17:40 horas de este viernes. Entonces, se ha podido ver una columna de humo blanco y, posteriormente, un intenso humo negro que impedía la visibilidad y se podía ver desde diferentes puntos de la ciudad, y ha obligado a mucha gente a utilizar mascarilla.

«Estaba aquí comiendo con mi padre y con mi hermano, en un restaurante aquí cerca. Me he asomado a ver qué pasaba. He cogido material que tenía por casa, vendas, guantes, mascarilla, lo que he podido. Y estoy en la espera de indicaciones. De momento parece que no hay que socorrer a nadie. Entonces, pues, tenemos eso, a la espera de ver cómo evoluciona esto», ha explicado Raúl, un enfermero que ha acudido a ayudar a los afectados. Raúl ha recordado que también estuvo en el incendio de Campanar: «Entonces, llegué a los 40 minutos cuando aún no era enfermero, era estudiante, estaba de prácticas y ahí sí que fue mucho más rápido. La verdad que entre la DANA y estos dos incendios, pues mala racha, últimamente».

¿Dónde han ocurrido el incendio?

Los bomberos han informado de que las viviendas de la finca afectada y las contiguas están aseguradas, ya sin humo, porque han ventilado escaleras para la evacuación. El edificio está ubicado en la calle Pintor Benedicto, se han desplazado siete dotaciones de bomberos. Al menos 18 ancianos o con movilidad reducida del portal número 9 han tenido que ser evacuados. Ninguna persona ha resultado herida.

¿Qué ocurrirá con los evacuados del incendio de Valencia?

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto a disposición de los evacuados que no puedan pasar la noche en sus casas diferentes habitaciones de hotel. Con motivo del incendio que se ha producido en el bingo, se ha activado el protocolo de calidad del aire en cuanto a las recomendaciones habituales en toda la ciudad. Para las personas que vivan o circulen en el entorno del incendio se recomienda cerrar ventanas, no salir de casa si no es necesario y de ser imprescindible usar en todo caso mascarilla en la vía pública.