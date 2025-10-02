‘OT 2025’: horario y cómo ver la visita de Lali y el primer pase de micros de la Gala 3

No es ningún secreto que OT 2025 está siendo una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los concursantes están mostrando la mejor versión de sí mismos para conseguir sorprender a los espectadores, pero también a los profesores y al jurado, que les valora cada lunes. En sus manos está la posibilidad de cruzar la pasarela y seguir aprendiendo en la Academia más famosa de la televisión o tener que jugársela a cara o cruz para conservar su plaza en el concurso. Tras la expulsión de Iván Rojo el pasado lunes 29 de septiembre en la Gala 2, también descubrimos que los nuevos nominados de la edición eran Max y Salma de Diego. Por lo tanto, ambos van a tener que preparar un tema que ellos mismos han escogido para continuar siendo concursantes de OT 2025.

Como ellos, el resto de concursantes también están trabajando en las canciones propuestas por el programa. Si hay algo que caracteriza a esta generación de «triunfitos» es que no dejan de trabajar y de superarse con cada reto que se les presenta. Para ver cómo están aprendiendo las nuevas canciones y qué deben mejorar en los próximos días, todos ellos se enfrentarán al primer pase de micros de la Gala 3. Como suele ser habitual, los profesores darán su opinión sobre todos y cada uno de los pases, para tratar de que los concursantes mejoren en los aspectos que ellos consideren. Pero antes de disfrutar de ese primer pase de micros de la semana, los concursantes de OT 2025 se verán sorprendidos por la visita de la cantante argentina Lali Espósito. Hacemos un repaso al horario y cómo ver a la actriz en la Academia, así como el primer pase de micros de la semana.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, jueves 2 de octubre

08:30 hrs.- Despertar + Mini desayuno

09:00 hrs.- Yoga, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Composición, con DeTeresa

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita Lali

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

20:00 hrs.- Primer pase de micros de la Gala 3

21:30 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A dormir

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

Como suele ser usual en este programa, puedes ver el día a día de los «triunfitos» a través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. En este caso, no solamente podrás disfrutar de la clase de composición de De Teresa o el ensayo grupal con Manu Guix, sino también la visita de la artista argentina Lali Espósito.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este año hay una novedad, y es que los pases de micros no se verán en directo en YouTube, sino a través de Conexión OT en Prime Video. Solamente los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar, en directo, de uno de los momentos más esperados de la semana.