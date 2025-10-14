‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 5

OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que los concursantes, profesores y el resto del equipo están haciendo un trabajo verdaderamente increíble para hacer disfrutar a los espectadores de Prime Video de esta nueva etapa del talent show. El pasado lunes 13 de octubre, los suscriptores de la plataforma de streaming pudieron disfrutar de la Gala 4. No era una entrega cualquiera, puesto que íbamos a conocer el nombre del tercer expulsado de la edición. Por lo tanto, tras la decisión de los seguidores de OT 2025, pudimos saber que Carlos tuvo que poner punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión. Por si fuera poco, al final de esta gala, supimos quiénes eran los dos nuevos nominados: Lucía Casani y Judit.

Como suele ser habitual en el ritmo de Operación Triunfo, este martes 14 de octubre, los concursantes no solamente harán el repaso de las actuaciones de la Gala 4 para poder ver en qué han fallado durante su actuación y en qué pueden mejorar de cara a las próximas entregas. Pero no todo queda ahí, puesto que, unas horas más tarde, se llevará a cabo el reparto de temas de la Gala 5 en la que ya sabemos que Lucía Casani y Judit, como nominadas de la semana, actuarán en solitario con una canción que ellas mismas han escogido para la ocasión. Lejos de que todo quede ahí, también podremos saber cuál será el tema grupal en el que trabajarán en los próximos días, así como los dúos que se formarán para la próxima entrega de OT 2025. Conocemos los detalles sobre este reparto de temas de la Gala 5, así como del horario completo para este martes.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 14 de octubre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Tiempo libre

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Inglés + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsado y favorita

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

No es ningún secreto que una de las grandes esencias de este programa es que se brinde a los espectadores la posibilidad de ver, durante gran parte del día, a los participantes en directo. Así pues, los seguidores de Operación Triunfo pueden ser partícipes del crecimiento de los concursantes, en esta etapa que les va a marcar para siempre, en muchos sentidos.

Pero, ¿cómo puedes verlo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho habitualmente en las últimas ediciones. Así pues, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a todos y cada uno de los concursantes de OT 2025 cada día de esta semana, en la que prepararán los temas para la Gala 5.