‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 4

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, OT 2025 se está convirtiendo en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto los concursantes, como los profesores, así como el resto del equipo del programa, están haciendo un trabajo verdaderamente increíble. El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 3. No era una entrega cualquiera, puesto que conoceríamos el nombre del segundo expulsado de esta edición. Así pues, tras la decisión de los seguidores del talent show, descubrimos que Salma de Diego tuvo que poner punto y final a su paso por la Academia más famosa de la televisión. Por si fuera poco, al final de esta gala, supimos quiénes eran los dos nuevos nominados: Carlos y Laura.

Así pues, como suele ser habitual en el ritmo de este programa, este martes 7 de octubre, los concursantes de OT 2025 no solamente harán repaso de las actuaciones de la Gala 3, para poder ver en qué han fallado durante su actuación. Por si fuera poco, tan solamente unas horas más tarde, se procederá al reparto de temas de la Gala 4 en la que ya sabemos que Carlos y Laura, como nominados, actuarán en solitario. Lo harán con una canción que ellos mismos han escogido para la ocasión. Lejos de que todo quede ahí, sabremos cuál será el tema grupal para esta semana, así como los dúos e, incluso, tríos que se formarán para la próxima entrega de OT 2025 que, una vez más, presentará Chenoa. Es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles sobre este reparto de temas de la Gala 4, así como del horario completo para este martes.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 7 de octubre

10:30 hrs.- Despertar

12:00 hrs.- Repaso de la gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Mushkaa

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix, Noemí Galera + Inglés + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada y Mushkaa

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

Es más que obvio que una de las grandes esencias de este programa es que se brinde a los espectadores la posibilidad de ver a los participantes en directo, durante gran parte del día. Así pues, los seguidores de Operación Triunfo pueden ser partícipes del crecimiento de los artistas, en esta etapa que les va a marcar para siempre, en muchos sentidos.

Pero, ¿cómo puedes verlo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho habitualmente en las últimas ediciones. Por lo tanto, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a todos y cada uno de los concursantes de OT 2025 cada día de esta semana, en la que prepararán los temas para la Gala 4.