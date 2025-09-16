David Broncano descoloca a Ricardo Darín en ‘La Revuelta’: «¿Alguna vez has practicado la duchaja?»

El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, los más fieles seguidores de este formato no tardaron en conocer el nombre de los primeros invitados de la semana: Ricardo Darín y Andrea Pietra. Los dos actores argentinos se pasaron por el Teatro Príncipe Gran Vía con la firme intención de presentar su nuevo proyecto. Se trata de una obra de teatro que lleva por título Escenas de la vida conyugal y que se interpretará de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas en el Teatro Rialto de Madrid. Lejos de que todo quede ahí, los primeros invitados de la semana en La Revuelta han dado a conocer a los espectadores que no solamente actuarán en la capital de España, sino que está previsto que hagan una gira.

Entre las ciudades afortunadas, se encuentran Valencia, Murcia o, incluso, Avilés. Como no podía ser de otra manera, David Broncano no tardó en darles la bienvenida al programa: «Ricardo vino hace unos meses y ella la primera vez. Son dos grandes actores y estamos encantados de tenerles aquí», comenzó diciendo. Fue entonces cuando Ricardo Darín y Andrea Pietra decidieron regalar al presentador de La Revuelta algo tan típico de Argentina como es el dulce de leche. «Está rico. ¿Cuál es la receta?», preguntó el jienense. El actor no tardó en sincerarse sobre la elección de ese regalo: «Soy fanático, pero sobre todo a la noche. Me acuesto tarde». Una confesión que, a priori, no tenía mucho más misterio. Pero todo cambió cuando David Broncano se propuso dejar completamente descolocado a su invitado con una pregunta que nada tenía que ver con esa obra de teatro que había ido a presentar.

«¿Alguna vez has practicado la duchaja?», cuestionó el presentador de La Revuelta. Los dos actores reconocieron que no tenían ni idea de lo que significaba, aunque»podían sacarlo» si pensaban un poco. Un comentario que desató las risas entre los espectadores que se encontraban en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Poco después, Ricardo Darín y Andrea Pietra quisieron dar muchos más detalles sobre su nueva obra de teatro. Inevitablemente, y como era de esperar, el público allí presente no tardó en cantar lo siguiente al unísono: «¡Entradas! ¡Entradas! ¡Entradas!». David Broncano quiso explicar a sus invitados lo que estaba ocurriendo: «Cada vez que viene alguien piden entradas a lo loco».

Una situación que el argentino no dudó un solo segundo en aprovechar para hacer una sorprendente y contundente reflexión: «Está bien que exijan», comenzó diciendo. Acto seguido, optó por ir mucho más allá: «Lo que debemos hacer todos los ciudadanos es eso, exigir, sobre todo, por los impuestos que pagamos», expresó durante su paso por La Revuelta.