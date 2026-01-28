No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 27 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 342 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Adriana, tras evitar que las duquesas lleguen a las manos, no ha dudado un solo segundo en poner en marcha un nuevo plan. Y todo con el firme objetivo de que, de una vez por todas, la paz reine entre ellas.

Todo ello mientras Adriana y Luisa se muestran verdaderamente emocionadas con los preparativos de sus respectivas bodas. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Braulio tiene una sorprendente y emotiva conversación sobre su padre. Inevitablemente, dadas las circunstancias, esta situación le conduce a armarse de valor para poder hacer una confesión a Bárbara. ¿En qué consiste, exactamente? En hacerle conocedora del verdadero motivo por el que se encuentra en el Valle. ¡No le importan en absoluto las posibles consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 343 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, a su manera, Braulio se anima a interrogar a Mercedes. Y todo porque es la persona que cree que tuvo algo que ver en la muerte de su padre. Por lo tanto, es un hecho que no va a parar hasta conseguir las respuestas que necesita.

Ahora bien, ¿continuará con esa buena sintonía tras haber hablado personalmente con ella? Por si fuera poco, vamos a poder ver cómo la presencia de Dámaso en una gran cena en palacio de forma completamente inesperada provoca que José Luis se vea tentado a soltar una información que podría llegar a poner patas arriba a su círculo más cercano. Parece que ha llegado el momento perfecto para sacar a la luz un gran secreto. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.