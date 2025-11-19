La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 18 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 718 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Adriano ha descubierto que Martina se encargó de falsificar las cartas de Catalina para tratar de consolarlo. Tras la fuerte discusión que tienen, ella opta por alejarse. Alonso y Jacobo también se enfrentan a Martina, quien acaba peleándose, una vez más, con su prometido. El Marqués de Luján trata de convencer a Adriano de asistir a la fiesta del Duque de Carvajal y Cifuentes, aunque no logra su cometido.

Lejos de que todo quede ahí, Curro y Ángela parecen sufrir en silencio su separación previa a la boda secreta con Beltrán, mientras Leocadia y Jacobo están inmersos en preparar cada detalle. En el hangar, Enora, Manuel y Toño han descubierto fallos gravísimos en las piezas de don Luis, por lo que Alonso propone a su hijo que rompa el acuerdo con el fabricante. A pesar de todo, el heredero decide darle una nueva oportunidad. En las cocinas, María Fernández genera alarma por un mareo, mientras que Petra no puede evitar expresar su indignación tras haber sido reemplazada por Teresa. Lope, Simona y Candela parecen haber activado un plan para tratar de descubrir al impostor que no ha dudado en robar las recetas del cocinero. ¿Lo lograrán, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 719 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 19 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a ver cómo a Ángela no le queda más remedio que despedirse de Curro para siempre. A pesar de todo, el joven se muestra frío. Vera, Lope y las cocineras tienden una trampa a Madame Cocotte, pero no logran su objetivo de que caiga.

A pesar de todo, Lope no pierde la esperanza, puesto que tiene un as bajo la manga. La relación entre Adriano y Martina se resiente, puesto que el conde se muestra muy dolido por la falsificación de las cartas. Don Luis sorprende a Manuel, Toño y Enora mandando una nueva pieza rectificada a tiempo.

María Fernández confiesa a Samuel cuáles son sus planes de futuro con el padre del hijo que está esperando, mientras que la familia Luján disfruta de la fiesta de Lisandro. Ángela y Leocadia están deseando abandonar la celebración para celebrar la boda secreta, pero una inesperada llegada pone en peligro sus planes: Lorenzo aparece en la fiesta. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.