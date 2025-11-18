No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 17 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 717 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, Martina trata de convencer a Adriano para asistir a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se niega en rotundo. Alonso opta por Jacobo como acompañante, mientras éste decide contar a Adriano toda la verdad respecto las cartas de Catalina. Curro se ha visto obligado a confesar a Ángela que Leocadia está dispuesta a obligarle a abandonar el palacio tras la boda secreta.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia que se emite en La 1 de Televisión Español han podido ver cómo las cocineras han tomado la decisión de interrogar a todos y cada uno de los miembros del servicio para tratar de encontrar al ladrón de recetas. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no consiguen su cometido. Lope ha optado por actuar, sugiriendo un plan para tratar de desenmascarar, de una vez por todas, a Madame Cocotte. ¿Lo logrará, a pesar de todo? Lo que es un hecho es que la decisión de nombrar a Teresa como ama de llaves sacude por completo a los habitantes de palacio. Todos se muestran alegres, menos Petra. La llegada de una carta de Pedro Farré ha provocado, inevitablemente, un nuevo y tenso enfrentamiento con Enora como consecuencia de su traición.

¿Qué sucede en el capítulo 718 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, finalmente, Adriano descubre que Martina falsificó las cartas de Catalina para tratar de darle consuelo. Tras una fuerte discusión, no duda un solo segundo en alejarse de ella. ¡No confía en su palabra, ni mucho menos!

Alonso y Jacobo se enfrentan a Martina, quien termina peleando con su prometido. El Marqués de Luján continúa intentando convencer a Adriano para acudir a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, pero sigue sin lograr su cometido. Curro y Ángela sufren en silencio su separación previa a la boda con Beltrán, mientras Jacobo y Leocadia están inmersos en ultimar los detalles.

Lejos de que todo quede ahí, en el hangar, Manuel, Toño y Enora por fin han descubierto los graves fallos en las piezas de don Luis. Es por eso que Alonso propone a su hijo que rompa el acuerdo con el fabricante, pero el joven opta por darle una nueva oportunidad. En cocinas, el mareo de María Fernández genera alarma, y Petra expresa su indignación por haber sido reemplazada por Teresa. Candela y Simona activan un plan para encontrar al ladrón de las recetas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.