El bar con el mejor bocata de calamares de Madrid, según los expertos, no está en la Plaza y lleva 75 años abierto

Algunos dicen que el mejor bocata de calamares está en Valencia, pero la realidad es que sigue el plato más mítico de Madrid. El problema es que para probar los más sabrosos hay que huir de la Plaza Mayor, y no todo el mundo sabe a dónde ir.

Pero si quieres probar el mejor bocata de calamares de Madrid (y con un precio asequible) debes irte hasta la plaza del Emperador Calor V. Allí hay un bar con décadas de historia frente a la estación de Atocha. ¿Ya sabes cuál es?

Por supuesto, hablamos del bar El Brillante, uno de los lugares más famosos de la capital de España y, dicen, el que tiene el mejor bocata de calamares de toda España.

El bar con el mejor bocata de calamares de Madrid

En pleno corazón de Madrid, frente a la estación de Atocha, se encuentra uno de los templos del bocadillo de calamares más emblemáticos de la capital: El Brillante.

Fue fundado en 1952 por Alfredo, un emprendedor incansable que a los 33 años pidió un préstamo al Banco de Boñar (León) para apostar por una idea simple pero revolucionaria: ofrecer el mejor bocadillo de Madrid.

Desde entonces, este histórico bar de la plaza del Emperador Carlos V, se ha convertido en un punto de encuentro tanto para madrileños como para turistas, ya que tiene una ubicación privilegiada.

Pero lo mejor de su bocata de calamares es la calidad del producto. Además, lo preparan con el aceite justo. Por si fuera poco, El Brillante ha conservado su ambiente castizo y nunca te faltará una caña bien tirada.

Por qué ‘El Brillante’ es el mejor bar para comer bocadillo de calamares en Madrid

Lo que distingue al bocadillo de calamares de El Brillante no sólo es su fama, sino la calidad de sus ingredientes. Allí han apostado por unas anillas grandes, frescas y tiernas.

No esperes un sabor aceitoso, sino que tienen un rebozado perfecto. Pero la clave de un buen bocadillo es el pan y, después de tantas décadas, ellos lo saben. Su bocata de calamares aguanta sin ablandarse.

El resultado es un bocadillo de calamares grandes, de esos que se comen con las dos manos y necesitas un buen rato para acabártelo. ¿Y el precio? Por increíble que parezca está a siete euros.

En El Brillante siempre tienen la barra y la terraza llena, pero si tienes un poco de paciencia te encontrarán un hueco. Es la ventaja de que abran todos los días de la semana excepto los martes.

Los madrileños eligen el mejor bocata de calamares de la ciudad

Hay bares que se hacen virales en redes sociales por tener encontronazos con sus clientes. Sin embargo, las reseñas de El Brillante han servido para demostrar por qué es una de las mejores opciones en la capital de España.

«Fuimos por el bocadillo de calamares y estaban absolutamente deliciosos. Sin duda volveremos la próxima vez que estemos en Madrid», destacaba un comensal.

Otro cliente señalaba lo mejor del bar: «El bocadillo de calamares es buenísimo; de los mejores de todo Madrid. Una visita obligada si estás por la capital. El servicio es muy rápido».