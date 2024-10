Esta es la mejor calle en Madrid para irse de tapas: 70 bares en un kilómetro y diversión a cualquier hora

Hay pocas ciudades en el mundo donde se coma mejor que en Madrid, pero hay alguna calle en concreto donde llevan el arte de comer y de disfrutar con amigos hasta el máximo nivel.

Tapear es una de las tradiciones más arraigadas de España, pero hasta para ello hay especialistas. En este sentido, los madrileños son unos auténticos privilegiados: una de sus calles es la mejor del mundo para hacerlo.

La capital de España cuenta con muchas zonas para disfrutar de una caña y algo de comida con amigos, pero en el barrio de Chamberí encontramos el mejor lugar para hacerlo.

Aunque en Madrid hay muchas calles que rivalizan por ser la mejor para irse de tapas, en el extranjero lo tienen claro. Según la revista Tapas Magazine, el mejor lugar del mundo para irse de tapas es la calle Ponzano. Te explicamos el porqué.

La mejor calle para irse de tapas del mundo está en Madrid

La clave de la calle Ponzano es un emplazamiento único en el barrio de Chamberí, lo que permite que madrileños de todas partes puedan acercarse a disfrutar.

Además, tiene un plan diferente para cada tipo de persona. En poco más de un kilómetro se entremezclan 70 bares, teatros, museos, discotecas, etc. No tienes excusa para no ir, ya que es el lugar perfecto tanto para un aperitivo como para una buena fiesta.

Más allá de que el boca a boca haya servido para atraer clientes a la calle Ponzano la clave de su éxito no es otra que sus increíbles bares. Esta es una pequeña selección de los que no puedes perderte:

‘La Ardosa’

La bodega La Ardosa es uno de los lugares más legendarios de la capital y su ambiente clásico te trasladará al pasado. Todavía mantienen el gusto por la tradición: desde los azulejos azules hasta sus casi infinitas botellas.

De entre todas las tapas que sirven hay un ingrediente que jamás puede faltar: la patata. Por eso te recomendamos que pruebes o su tortilla o sus bravas (o ambas).

‘Sala de despiece’

Como el nombre indica, la Sala de despiece imita a una carnicería de las de toda la vida. No vas a poder parar de fijarte en los detalles del bar: los azulejos blancos, los ganchos colgados en las paredes, los cuchillos gigantes, etc.

Aunque la estrella es la carne, aquí vas a poder probar todo tipo de tapas y han cuidado hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, la puerta del bar recrea la de una cámara frigorífica.

‘El doble’

La cervecería El doble es otro bar mítico de Madrid y sus paredes así lo atestiguan. Todo el local está repleto de fotografías con sus visitantes más ilustres.

Su especialidad es el marisco pero, sobre todo, en tirar una buena cerveza. Esos son tus dos imprescindibles si visitas este bar de la calle Ponzano.