Pilar R. Losantos: «Hemos batido todos los récords de visualizaciones en directo con este evento»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, ha sido la encargada de cerrar el acto de celebración del IV Aniversario de OKBALEARES en CaixaForum de Palma, un evento que han seguido en directo más de 10.000 personas a través de las redes sociales de este periódico, «batiendo todos los récords de visualizaciones», como ha destacado Losantos.

«Hay veces que en este tipo de eventos, cuando se van las personas importantes, como por ejemplo en este caso Antonio Garamendi, desde luego Eduardo Inda, Marga Prohens, el alcalde de Palma, el presidente del Consell, baja un poco la afluencia de público y entonces siempre utilizamos como recurso retórico el decir que muchas gracias a las personas que nos están viendo y a veces es solamente eso, un recurso retórico. Pero resulta que hoy estamos batiendo todos los récords de visualizaciones en directo de este evento. Tenemos ahora mismo conectadas a más de 10.000 personas», ha explicado la presidenta de OKDIARIO.

Losantos ha querido agradecer a todos los que han participado en el acto y lo han hecho posible, en especial a Patricia Moreno, responsable comercial de OKBALEARES, «que es la persona que nos organiza todo en Baleares y sin la cual este periódico no podría existir en las Islas Baleares, porque ella es el alma económica y también social, que hace que durante estos cuatro años hayamos podido desarrollar un proyecto que lucha de tú a tú con unas cabeceras a las que parecía imposible de atacar».

Tampoco se ha querido olvidar del nuevo delegado de OKBALEARES, Julio Bastida, «una persona con la que seguimos en este proceso de revolución y con la que vamos a ser completamente imparables».

Losantos también ha afirmado que hay muchos madrileños que consideran Baleares su segunda casa y lo asocian siempre a sus momentos de felicidad: «Y eso como territorio y como comunidad autónoma, está muy bien». Asimismo, ha puesto en valor la potente industria turística de las Islas, que no sólo nace en Baleares, sino que además se desarrolla y se exporta al resto del mundo».

«En estos años tan complejos de crisis y turismofobia el ejemplo que se da en las Islas Baleares es un orgullo para toda España. Y nosotros que nos sentimos un poquito de Baleares, un poquito mallorquines en este caso, por la cantidad de tiempo que pasamos aquí y por el esfuerzo personal y económico que hacemos, para nosotros es un orgullo llevar la marca de Baleares fuera de las Islas», ha manifestado.

La presidenta de OKDIARIO ha reiterado la apuesta personal de Eduardo Inda por tener una delegación en las Islas, para que «se convierta en un periódico local de referencia y que toda la información sobre lo que sucede aquí, lo que otros medios no van a querer contar, tengan un sitio y unas páginas en las que se puedan expresar».

«Tenemos muchas delegaciones en todos los territorios, pero el único periódico como tal que tenemos fuera de Madrid es Baleares y somos el único medio de España que hace esta apuesta real por las Islas. Desde luego, por el empeño personal de Eduardo Inda, que tanto ha contribuido al mejorcísimo presente, si es que este término existe, de Baleares, y porque cree de verdad en el potencial de estas islas y que esto no debe ser un secreto», ha concluido.