Garamendi: «El absentismo es el drama de España, 1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha definido este miércoles el absentismo laboral como «el gran drama de España». Según sus datos, 1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días por este motivo. Lo ha afirmado en su intervención en Palma durante el acto de celebración de los primeros 4 años de vida de OKBALEARES. Junto a él, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha añadido que en verano el absentismo se dispara en Baleares.

Antonio Garamendi denuncia que el absentismo laboral es «el gran drama de España» y que ha aumentado en 200.000 personas en tan sólo un año: «El absentismo es el gran drama de España. 1.600.0000 personas no van a trabajar todos los días. 200.000 más que el año pasado. El coste es de 16.000 millones para las empresas y otros 16.000 millones para el Estado. Es un drama porque por un lado necesitamos gente y por otro hay tres millones de parados», ha dicho el presidente de la patronal para añadir que «cuando el mensaje que se lanza desde lo público de que hay que trabajar menos para vivir mejor, personalmente creo que la vida no está montada así», en clara alusión a la ministra Yolanda Díaz y su propuesta de rebajar la jornada laboral.

Su compañera de conversación, Carmen Planas, ha desvelado que en Baleares el absentismo es de un 5,7% y en el en verano casi un 14% en el sector hotelero. «El problema es generalizado. Aquí tenemos falta de trabajadores tanto cualificados como no cualificados. El 56% no ocupa el puesto que le toca, sea por sobrecualificado o por infracualificado», ha dicho la también vicepresidenta de CEPYME.

Son declaraciones de ambos en el acto de celebración en Palma del IV Aniversario de OKBALEARES. En la conversación, Garamendi ha aprovechado para insistir en su propuesta de que las empresas paguen el salario bruto a los trabajadores «para que todo el mundo vea el coste real del puesto de trabajo. Es fundamental porque al verlo te das cuenta de que la mitad del salario se la lleva el Estado. La Seguridad social ha subido un 50-60% en los últimos años. Esto mismo ya se hace con los 3,5 millones de autónomos que hay en España».

Planas y Garamendi han coincidido en que la inversión no está a la altura en España «por la inseguridad jurídica que provocan los vaivenes del Gobierno».

La presidenta de los empresarios de Baleares -lleva 14 años en el cargo- ha encontrado la principal diferencia entre su situación y la de Garamendi en que «en Baleares no tenemos queja porque la relación con el actual Govern es fluida aunque hay decisiones que nos gustan más y otras que nos gustan menos» para añadir «en Madrid, lo tenéis (a Garamendi) mucho más complicado con el Gobierno Central y sus ministros».