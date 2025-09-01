El Gobierno de Pedro Sánchez recortó la financiación a los equipos estatales de prevención y extinción de incendios forestales justo a las puertas de la peor ola de fuegos que recuerda España, por número, por extensión de hectáreas afectadas y por la cantidad de viviendas y bienes arrasados por las llamas.

Según la contabilidad oficial del Estado a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno tiene a su disposición para todo este año 101,27 millones con los que financiar y reforzar, específicamente, los medios estatales dedicados a «defensa, prevención y extinción de incendios forestales». La época de máximo riesgo es el verano, por las altas temperaturas. Sin embargo, de esos 101,27 millones, hasta el 30 de junio el Gobierno sólo había invertido de forma efectiva 13,74 millones. Es decir, apenas el 14% de los fondos disponibles para estos dispositivos.

La lógica indica que el grueso de todo ese presupuesto anual para «defensa, prevención y extinción de incendios forestales» conviene gastarlo en la primera mitad del año, para que los dispositivos estén al máximo nivel operativo y de medios técnicos y humanos durante los meses de mayor riesgo de incendios. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que el Gobierno ha hecho lo contrario: el 86% del dinero disponible para «defensa, prevención y extinción de incendios forestales» lo tenía en el cajón, sin gastar, cuando España se enfrentaba al verano más dramático por los fuegos que han asolado montes y pueblos.

Y no sólo eso: la cantidad gastada de forma efectiva por el Gobierno para sus dispositivos estatales de prevención y extinción de incendios ha sido menor que la que gastó en el primer semestre de 2024. Es decir, no sólo ha dejado sin invertir antes del verano la mayor parte de los fondos, sino que el dinero que ha gastado ha sido un 5,4% inferior al que invirtió hace un año.

Así, los 13,74 millones gastados de forma efectiva por el Gobierno en el primer semestre del año para sus equipos y dispositivos de «defensa, prevención y extinción de incendios forestales» han sido 780.000 euros menos de los que invirtió en los seis primeros meses del año pasado.

Aagesen oculta los datos reales

La responsable directa de la administración de esta partida presupuestaria es la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. La misma que, pese a la contundente realidad que aflora esta contabilidad oficial, ha presumido de que el Gobierno de Sánchez ha hecho este año un despliegue «sin precedentes» para luchar contra el fuego.

El pasado miércoles, Aagesen compareció en el Senado para dar cuenta de la actuación del Gobierno en esta ola de incendios. Allí, en la Cámara Baja, ante los senadores de la Comisión de Transición Ecológica, la ministra manipuló los datos para defender que no ha habido recorte alguno en los fondos estatales para prevención y extinción de incendios. Las manipuló, porque Aagesen habló de partidas presupuestarias, pero no del dinero realmente gastado. La ministra optó por lanzar en el Senado una media verdad que, de hecho, se aproxima más a una falsedad.

Su ministerio cuenta con un epígrafe presupuestario que es el específicamente dedicado a «defensa, prevención y extinción de incendios forestales». Y lo cierto es que el verano llegó con una inversión real en este apartado menor que la del año pasado. Más presupuesto, sí, pero menos gasto real.

Este epígrafe de las cuentas del Estado sirve para financiar las brigadas de refuerzo contra incendios forestales y bases operativas en campaña de verano que dependen del Gobierno central. También de ahí sale el dinero para realizar tratamientos preventivos por parte de brigadas dedicadas a adecentar espacios naturales para reducir la carga combustible de los montes. Y ese mismo apartado presupuestario es el que sirve para financiar la flota de aeronaves del Estado dedicadas a combatir desde el aire los incendios forestales.

La realidad contable no se corresponde por lo dicho por Aagesen en el Senado. La verdad certificada por la contabilidad oficial del Estado es que, cuando llegó el verano, su ministerio no sólo tenía sin invertir el 86% de los fondos para «defensa, prevención y extinción de incendios forestales», sino que el dinero que había gastado hasta ese momento era un 5,4% inferior al que había invertido un año antes.

La «gestión forestal», en mínimos

Todo esto se suma a otro incumplimiento flagrante del Gobierno, la inversión dedicada a «gestión forestal». Como ha destapado OKDIARIO, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo ha invertido en año y medio 13 de los 266 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para «gestión forestal sostenible». Es decir, para cuidar los montes y, entre otras cosas, realizar acciones de conservación y prevención que, entre otras cosas, permitan reducir el riesgo de incendios como los que están devastando este verano la masa forestal del país.