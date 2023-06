Sánchez asume que no logrará mayoría absoluta pero cree que ganará y gobernará con Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que no cree que vaya a alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones generales del próximo 23 de julio pero, sin embargo, sí se ha mostrado confiado en que las ganará y que logrará volver a gobernar gracias al apoyo de Yolanda Díaz y su plataforma de ultraizquierda Sumar.

«Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones en votos y en escaños y tendré que pactar con Yolanda», ha manifestado, al poco de augurar una participación electoral de entorno al 76%, varios puntos por encima de la última convocatoria en noviembre de 2019 que fue de un 71,75%.

A pesar de su optimismo, la última encuesta de Data10 para OKDIARIO da como vencedor de los próximos comicios al Partido Popular con 139 escaños frente a los 96 que lograrían los socialistas.

Sobre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha defendido en una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta que ha sido «una gran decepción» porque, ha opinado, parecía que iba de «moderado» y ha terminado «refugiado en el sanchismo».

Precisamente, el líder del PSOE ha querido desmontar el concepto de sanchismo que, a su juicio, no es más que un conjunto de «mentiras, manipulaciones y maldad» que ha ido «hinchando» derecha «mediática, política y económica que es la que realmente manda».

«Eso no es un proyecto político, eso es simplemente manipular, mentir y verter maldades en contra de tu adversario político para no hablar de lo que tú propones», ha lamentado, al tiempo que ha mostrado supuesto arrepentimiento por no haber concedido más entrevistas a medios de comunicación ajenos a su cuerda porque eso ha permitido «inocular el veneno» en la sociedad e «hinchar» la burbuja del sanchismo.

Una presunta burbuja que Sánchez está dispuesto a tratar de hacer pinchar en las próximas semanas, en las que va a hacer una amplia gira de entrevistas por diferentes medios, a los que, al mismo tiempo, ha criticado con fervor pero eludiendo dar nombres concretos.

Al periodista que sí ha mencionado ha sido a Jorge Javier Vázquez, a quien ha calificado como un «monstruo» de la televisión y ha lamentado que ya no vaya a seguir en pantalla tras la retirada del programa Sálvame. «Es un error y una lástima, espero que vuelva pronto», ha lanzado.

En otro orden de cosas, Sánchez ha justificado su cambio de posición con respecto al Sáhara y ha afirmado que no comparte que el Rey de Marruecos, Mohamed VI, sea un monarca absolutista. Además, ha subrayado que la relación con Marruecos es estratégica tanto desde el punto de vista comercial, como de la seguridad y la inmigración.

Interrogado sobre sus constantes promesas incumplidas y mentiras manifiestas, Pedro Sánchez se ha excusado tildándolas de «cambios de opinión» y ha evitado todo tipo de autocríticas, excepto para reconocer los errores «técnicos» que tiene la Ley del Sólo Sí es Sí que han rebajado las penas a cientos y cientos de agresores sexuales en España. Aun así, ha asegurado que el cese de la impulsora de esa normativa, la ministra de Igualdad, Irene Montero, nunca estuvo «sobre la mesa» porque ante todo en su Gobierno ha primado «la estabilidad».