Votación a la búlgara en Podemos: el 92,9% avala a la cúpula para no ceder la cabeza de Montero a Díaz

Las bases de Podemos dan plenos poderes a su dirección para negociar un acuerdo con Sumar de cara al a las elecciones generales del próximo 23 de julio. La consulta abierta se ha saldado con un respaldo del 92,92% de los afiliados a la cúpula que dirige Ione Belarra con Pablo Iglesias en la sombra, que rechaza entregar la cabeza de Irene Montero para alcanzar un pacto con Yolanda Díaz. Más de 52.000 inscritos han votado, según datos de la formación. La pregunta a las bases fue convocada este jueves de forma exprés y tras la rebelión de los barones territoriales del partido morado.

«¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?», fue la pregunta que Podemos realizó a sus bases.

Este viernes a medianoche finaliza el plazo para que se registren coaliciones para los comicios generales, por lo que los equipos negociadores de Podemos y Sumar cuentan con escasas horas para cerrar un posible acuerdo.

La formación morada registró este jueves un nuevo partido para presentarse a las elecciones del 23J al margen de Sumar: Juntas Sí Se Puede. Fue registrado por Carlos Gil Cuevas, miembro de la dirección nacional de Podemos. La formación liderada por Belarra aseguró que se trató de un «error» y que estaban tratando de «subsanarlo». Sin embargo, registrar un partido ante el Ministerio del Interior es un procedimiento largo, según revela este viernes OKDIARIO. Para ello, se requiere tramitar un acta ante un notario, rellenar decenas de folios de estatutos, reunir una cúpula directiva de al menos tres dirigentes con sus respectivas copias del DNI, diseñar un logotipo o, entre otros puntos, comprar un dominio web y un correo electrónico.

Montero, un escollo

El principal escollo para el acuerdo es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Uno de los referentes de Podemos no cuenta con el beneplácito de Sumar y de otros socios que irían en la coalición, com es el caso de Compromís y de Más Madrid. Montero es una de las ministras peor valoradas del Gobierno de Pedro Sánchez por las desastrosas consecuencias de la ley del sólo sí es sí, que ha provocado más de 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales, incluyendo más 100 excarcelaciones. Esto provocaría que los socios de la confluencia no quisieran concederle presencia o, al menos, un puesto destacado en las listas electorales.

Otro punto de fricción es la Comunidad Valenciana, donde Podemos ha planteado en las últimas horas ir en solitario a las elecciones generales por la dificultades de llegar a un acuerdo en esa región con Compromís. Desde la plataforma de Yolanda Díaz no contemplan esta opción, puesto que defienden acudir juntos en toda España.

Podemos ha acusado a Sumar, Compromís y Más de imponer «vetos personales» a dirigentes podemitas con el objetivo de «torpedear» el acuerdo. El resto de socios se han apresurado a negar estos «vetos» y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha procurado mostrarse «optimista» en público sobre el acuerdo a pesar del «puzzle complejo» que supone aunar multitud de partidos.