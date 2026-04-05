‘El País’ equipara los sobres de Ferraz y las prostitutas enchufadas del PSOE con la ‘Kitchen’ del PP

El País intenta este domingo en su portada lo que el PSOE lleva meses intentando en sede parlamentaria: equiparar la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez con la del Partido Popular. El pretexto es la coincidencia en el calendario judicial del caso Ábalos, que llega al Tribunal Supremo, y el caso Kitchen, que arranca en la Audiencia Nacional. «La corrupción del PSOE y PP, en el banquillo», titula como si fueran la misma cosa.

La foto es tentadora para el relato socialista, pero comparar un caso de comisiones millonarias, prostitutas enchufadas y sobres de chistorras en negro con un escándalo de espionaje suena a chiste. El caso Kitchen —destapado por OKDIARIO— remite a una trama para neutralizar a Luis Bárcenas. Es un caso grave, y que merece toda la atención judicial. Pero tiene dos características que El País omite: ocurrió hace más de una década, y Alberto Núñez Feijóo no tiene absolutamente nada que ver con él.

Como reconoce el propio diario, «nada implica al actual presidente popular en este caso». Feijóo no tuvo un solo consejero imputado en todos sus años al frente de la Xunta de Galicia. Ninguno. Sus secretarios generales —Rueda, Tellado, Gamarra— tienen trayectorias intachables.

Los populares responden a El País que el impacto de ambos casos no es comparable. “Ni siquiera Fernández Díaz tenía para Rajoy la misma importancia que Ábalos para Sánchez”, argumentan en el entorno del líder popular. “Si el matrimonio Sánchez-Gómez quiere medirse en ejemplaridad con Feijóo, aquí les esperamos”.

Frente a ese pasado, que el PP no puede ni debe esquivar, está el presente de Sánchez, que acumula en su haber una lista de escándalos sin precedentes en la historia reciente de la democracia española.

No se trata de casos periféricos protagonizados por cargos intermedios, sino de asuntos que afectan directamente a su entorno más íntimo y a su aparato de poder. Su mujer, Begoña Gómez, está procesada por presuntamente utilizar recursos y trabajadores del Estado para solicitar dinero a empresas que, al mismo tiempo, recibían contratos millonarios del Gobierno.

Su hermano David Sánchez cobra un sueldo público en la Diputación de Badajoz por funciones que nadie ha sabido explicar con claridad. Sus dos últimos secretarios de Organización del PSOE han sido detenidos y encarcelados. Uno de sus ex ministros está entre rejas. Y sobre la financiación del partido planean preguntas sin respuesta relacionadas con sobres, billetes en efectivo y una contabilidad que sus propios protagonistas describen en clave: «soles, lechugas y chistorras».

A eso se suman el caso Koldo y el caso Ábalos, la investigación sobre el rescate de Air Europa —en el que habría mediado su propia esposa—, el cuestionado salvavidas a Plus Ultra a instancias de Zapatero, las irregularidades en sus primarias internas, y los tejemanejes del caso Cerdán y Servinabar. Un rosario de causas judiciales que no tiene parangón en ningún gobierno de la democracia española.