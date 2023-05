Natalia Chueca: «Zaragoza necesita un gobierno fuerte del PP para seguir transformando la ciudad»

Natalia Chueca (Zaragoza, 1976) aspira el domingo a ser la nueva alcaldesa de Zaragoza en sustitución de Jorge Azcón, lanzado al reto de desbancar al socialista Javier Lamban del gobierno de Aragón. Natalia Chueca ha sido teniente alcalde de Servicios Públicos y Movilidad con Azcón. Acompañamos a la candidata en una intensa jornada de campaña por Zaragoza. Natalia Chueca quiere gobernar en solitario para seguir el proyecto de transformación de la ciudad iniciado por el PP.

Las encuestas le dan la victoria, pero hay un alto porcentaje aún de indecisos, entorno al 20%, que se decidirán, casi, frente a la urna el mismo domingo. Natalia Chueca apela al voto útil para evitar sorpresas y que la izquierda vuelva al ayuntamiento. La candidata del PP describe el «erial» y «desierto» en que encontraron la ciudad en 2019 tras 16 años de gobiernos de la izquierda.

Jorge Azcón y Natalia Chueca han gobernado estos años con Ciudadanos. La candidata ‘popular’ ha incorporado a su lista a la vicealcaldesa de Ciudadanos, Sara Fernández, y al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. La concejal de Economía, Carmen Herrarte, también se ha unido al proyecto del PP y concurre en la papeleta de Jorge Azcón. «Votar a Ciudadanos es votar a Lambán, Sánchez y el PSOE», advierte. Natalia Chueca destaca la importancia de que Jorge Azcón gobierne en Aragón para evitar las trabas que Zaragoza ha sufrido con el socialista Lambán, como el proyecto de la nueva Romareda, que boicotea sistemáticamente.

Natalia Chueca reparte sonrisas por Zaragoza. No es una mueca electoral. Es y se muestra así. Chueca corría el peligro, cuando fue elegida candidata, de quedar ensombrecida por la figura de Jorge Azcón. Pero su carácter abierto le ha llevado, en poco tiempo, a niveles conocimiento y valoración cercanos a los del alcalde.

Pregunta.- Muy poco para elecciones. Hay un alto porcentaje de indecisos. Ustedes quieren ahora gobernar en solitario después de cuatro años con Ciudadanos.

Respuesta.- Hemos gobernado como un único equipo de gobierno, pensando en el proyecto de la ciudad y gobernando para los zaragozanos. Ahora, dos de los concejales de Ciudadanos están en nuestras listas y es el momento de decir a quienes votaron a Cs en 2019 que hay que votar al Partido Popular para que el proyecto continúe y porque cualquier otra alternativa disfrazada con las siglas de Ciudadanos no defiende políticas liberales, sino que es un apoyo al PSOE como se ha demostrado estos cuatro años con el gobierno de Aragón.

P.- ¿Votar a Ciudadanos ahora es votar a Lambán, a Sánchez o a Lola Ranera?

R.- Sin ninguna duda. Los buenos de Ciudadanos están en el PP. Si ellos no han querido seguir bajo las siglas de Ciudadanos es porque se han sentido decepcionados. Cs ha apoyado las políticas de izquierda con Lambán en vez de las liberales.

P.- Se respira buen ambiente en Zaragoza. Y ambiente joven.

R.- Zaragoza está muy viva. Nada que ver cómo estaba hace cuatro años. Cuando llegamos al gobierno, la ciudad estaba muerta, sucia, se había dejado de limpiar, no se invertía, se habían dejado de podar los árboles, las calles estaban sin asfaltar… Llevaba 16 años, desde la Expo 2008, de gobiernos de izquierda sin inversión. En cuatro años hemos revertido esa situación. Ahora Zaragoza es la segunda ciudad en calidad de vida, según la OCU. Hemos incrementado la población y hemos superado a Sevilla. Ya somos la cuarta ciudad de España. En Zaragoza hoy se vive mucho mejor que antes. Está mucho más bonita, hay más empleo, hemos atraído inversiones, hemos bajado los impuestos… y eso se vive en la calle. La gente está feliz.

P.- ¿Esa es la labor de continuidad que quiere hacer como alcaldesa?

R.- Sí. Hemos iniciado un proyecto de transformación de Zaragoza, pero la transformación de una ciudad no se puede realizar en cuatro años y, mucho menos, si dos han sido de pandemia. Para hacer un proyecto ambicioso de transformación y prosperidad necesitamos continuar las mismas políticas y conseguir que Zaragoza esté en el lugar que merece. Yo siempre pongo el ejemplo de Málaga, que en 2008 no tenía nada que ver con la actual. La izquierda nos decía en Zaragoza que no han podido hacer nada porque les tocó la crisis financiera, pero la crisis financiera afectó a todas las ciudades por igual. También a Málaga y Málaga, sin embargo, de 2008 a 2019 dio un salto cualitativo increíble. Zaragoza estuvo abandonada de 2008 a 2019.

P.- Pocas horas quedan de campaña. ¿Qué sensaciones tiene?

R.- La calle es donde se siente el pulso y está con nosotros. Las encuestas son estimaciones. Estamos visitando los barrios de la ciudad, los mercados, los centros de mayores, los centros cívicos, los colegios y la gente nos pide que continuemos. El cariño que estoy recibiendo es increíble. Todo el mundo por la calle me llama ‘Natalia alcaldesa’, como dándolo por hecho. Y nos dicen que necesitan que España cambie, que salga Sánchez del gobierno y Lambán del gobierno de Aragón. Yo creo que va a haber ese vuelco en Aragón y que vamos a poder gobernar solos en Zaragoza.

P.- ¿Qué pasa con La Romareda? Ustedes quieren construir el nuevo estadio, el club ha presentado ya el proyecto, pero el señor Lamban les pone trabas.

R.- Llevamos 20 años en Zaragoza intentando hacer un nuevo estadio. El actual es del siglo pasado y está obsoleto. Es, además, una cuestión de seguridad. Nos presentamos en 2019 con el compromiso de hacerlo, pero la pandemia lo paralizó. Desde el primer momento nos hemos encontrado todas las pegas posibles de Lambán. Le pedimos hacer una sociedad mixta entre el ayuntamiento, el gobierno de Aragón y el club para acometer la inversión, que es muy importante, de 140 millones de euros, y Lambán dijo que no, que la inversión la pagara el club. La nueva propiedad del Real Zaragoza compró el estadio y la asumió. Se han comprometido a subir al equipo a Primera y a hacer la nueva Romareda. Con lo cual, desde el ayuntamiento, sacamos una licitación para cumplir la ley y que cualquiera pueda concurrir al concurso en igualdad de condiciones.

P.- Y, ¿qué ha dicho Lambán?

R.- Pues nos ha respondido con cuatro requerimientos para bloquearlo. Pero no sólo Lambán. Los concejales socialistas en el ayuntamiento han puesto todo tipo de trabas, pero sin poner soluciones. Lo que quieren impedir es que sea el Partido Popular el que lleve a cabo el proyecto.

P.- Porque los plazos corren y quieren aspirar a ser sede del Mundial 2030.

R.- Zaragoza, la cuarta ciudad de España, no puede tener este campo y no puede perder la oportunidad de ser sede del Mundial 2030 porque es un revulsivo económico para toda la ciudad. Es muy importante avanzar ya porque la Federación Española de Fútbol marca unos plazos. Al final, después de intentar llegar a acuerdos con Lambán, hemos decidido seguir adelante sin esperarle.

P.- La idea es que esté terminado en 2028, ¿no?

R.- Efectivamente y, para eso, hemos sacado ya los pliegos de licitación. Si soy alcaldesa, adjudicaré la nueva Romareda para tener un estadio de primera que no le cueste dinero a los zaragozanos de nuestros impuestos. Y, además, para que no perdamos la oportunidad del Mundial 2030. El Partido Socialista no quiere. Es el ‘no’ por el ‘no’. Perder el Mundial sería un fracaso más de Lambán en su lista de fracasos.

P.- ¿Qué fracasos?

R.- Lambán es como un hombre anuncio. Anuncia cosas, que muchas veces son iniciativas privadas, pero que las capitaliza como si fuesen propias. La realidad es que todo lo que depende de su gestión han sido fracasos: las Olimpiadas de invierno para Aragón junto a Cataluña, los 30 millones de fondos europeos para hacer la unión de estaciones en el Pirineo, la fábrica de baterías de coches no va a venir a Aragón, la Agencia Espacial tampoco, la inversión millonaria de Tata se va a ir a Reino Unido… Lambán está vendido, como Sánchez, a sus socios radicales, que se oponen a todo. Está en manos de ellos.

P.- ¿Es importante para Zaragoza que Jorge Azcón gobierne en Aragón?

R.- Es fundamental. Zaragoza podría haber crecido mucho más en estos cuatro años. A Jorge Azcón no se le hubieran escapado estos proyectos estratégicos. Hubiese hecho lo que sabe hacer: gestionar bien los recursos públicos y generar riqueza, empleo y oportunidades. Lo ha demostrado en Zaragoza y lo demostrará en Aragón. Con el PSOE ha habido anuncios y promesas, pero resultados nulos. Los proyectos estratégicos que podrían haber cambiado el futuro de Aragón han pasado de largo con Lambán.

P.- Zaragoza Florece se va a celebrar estos días en el Parque Grande. 300.000 personas vinieron el año pasado y 175.000 en la primera edición. ¿Por qué se opone el PSOE?

R.- Porque se celebra siempre en la última semana de mayo y decían que iba a impedir a la gente ir a votar. Era la excusa. El problema para el PSOE es que este es un proyecto de ciudad verde que le gusta a los zaragozanos y que hemos puesto en marcha nosotros.

P.- ¿El abandono del Parque Grande que encontraron expresa lo que fueron los anteriores gobiernos?

R.- No venía nadie. Estaba abandonado. Todo sin licitar, además. El parque estaba marrón, no verde. Hemos invertido más de un millón de euros en la propuesta paisajística, en los parques infantiles, en las dotaciones deportivas. Hemos licitado todos los kioscos para la oferta gastronómica. Hemos licitado un kiosco de lectura. Hay actividades y eventos. Zaragoza era un erial, un desierto de inversión y gestión con la izquierda. La mayoría de los contratos de mi consejería, como de todo el ayuntamiento, estaban caducados. Tuvimos que poner a Zaragoza en marcha desde cero. Licitamos los contratos básicos de conservación o mobiliario urbano, que llevaban desde 2013 caducados. En los postes de publicidad, sin embrago, las empresas se seguían anunciando, pero sin pagar nada al ayuntamiento. Era pura dejadez y mala gestión.

P.- Y, ¿reparto de cargos?

R.- Cada uno tenía sus intereses. Nosotros hemos gobernado para todos los zaragozanos y, ahora, la ciudad vibra, está alegre.. y eso siente en las calles, plazas y parques.

P.- Su hija vota el domingo por primera vez. ¿Va a votarla?

R.- (Ríe) Que se prepare, si no. Le hace mucha ilusión. Nunca hubiese imaginado que la primera vez votaría a su madre. Hay que trabajar para los jóvenes. Tenemos que construir una ciudad con visión. No solo para los próximos cuatro años. Hay que pensar que Zaragoza prospere para que los jóvenes puedan hacer aquí su proyecto de vida.

P.- Dos señoras mayores me han dicho al verte: «Esta chica siempre sonríe»

R.- Jaja … Es mi gesto. Pero es que estoy disfrutando. Me llena mucho el reto de transformar Zaragoza y de hacer de mi ciudad una ciudad con más futuro y más próspera para que los vecinos se sientan más felices.