Irene Montero, eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, ha tildado este miércoles de «cultura de la violación» una campaña de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que alerta sobre los riesgos de la pornografía en redes sociales.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentó este lunes una campaña para «concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital en las redes sociales». La iniciativa de la comunidad tiene como lema «¿Te desnudarías delante de ellos?».

El cartel de esta campaña cuenta, además de con esa pregunta, con la imagen de varios hombres mirando directamente a cámara, aparentemente en la calle, «Si no lo haces en la vida real, no lo hagas en tu contenido exclusivo online». «No sabes quién lo ve ni dónde puede acabar», subraya la campaña. Y concluye: «El contenido exclusivo no te da control, te lo quita».

Sin embargo, Montero ha pasado por alto la intención de esta iniciativa autonómica y la ha valorado como si se tratase de una campaña contra las violaciones. «¿Y si se desnudan delante de ellos? ¿Entonces se han buscado que las agredan?», ha interrogado este miércoles la ex ministra de Igualdad a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.

«Esta campaña de Ayuso es cultura de la violación», ha espetado la eurodiputada morada. Y ha lamentado que «otra vez el PP culpa a las mujeres de las violencias machistas que sufren». «¡Los responsables son los agresores!», ha incidido Montero en su mensaje.

«Ayuso es un peligro para las mujeres», ha concluido la ministra responsable de la ley del sólo sí es sí que provocó la excarcelación de más de 100 violadores, redujo la pena a otros 1.000 y que expuso la seguridad de 5.000 mujeres al licitar un contrato para pulseras antimaltrato que resultaron ser defectuosas.

Advertencia sobre los riesgos

Este anuncio, como detallan desde la autonomía encabezada por Ayuso, se podrá ver «hasta el próximo 30 de noviembre en medios de comunicación, redes y el ámbito de ocio universitario, entre otros espacios».

La campaña ha tenido un coste de 1 millón de euros y tendrá como objetivo la «reflexión entre los más jóvenes, especialmente entre las mujeres, sobre el contenido exclusivo, de carácter sexual o erótico, que se comparte en las plataformas online a cambio de dinero».

A su vez, se subraya que pretenden concienciar sobre los riesgos de compartir imágenes íntimas a cambio de dinero, que pueden desembocar en una serie de problemas que enumera la autonomía: «La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el sexting (envío de mensajes sexuales o eróticos) o la sextorsión constituyen formas de violencia digital cada vez más frecuentes. De igual forma, el anonimato y la interactividad facilitan fenómenos como el grooming (acoso sexual a menores) o el ciberacoso».