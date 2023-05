Almeida: «En la corrupción del PSOE hay un hilo conductor que es la prostitución y el polvito blanco»

Candidatos detenidos por la compra de votos de inmigrantes y toxicómanos, imputación por secuestro del número dos del partido en Andalucía, empadronamientos irregulares… La recta final para las elecciones municipales y autonómicas de este domingo ha venido marcada por los escándalos del Partido Socialista. En este final abrupto de campaña, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defiende la máxima movilización electoral para desalojar al PSOE de Sánchez de La Moncloa: «Es la degradación del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático», responde rotundo en esta entrevista con OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de la trama de compra de votos del PSOE? Mojácar no es un municipio cualquiera. Es el lugar de veraneo de Pedro Sánchez, que decía que su destino ideal para perderse era «Mojácar, siempre Mojácar». Hace unos días, el ministro Félix Bolaños estuvo apadrinando al candidato, que tiene a dos miembros de su lista detenidos. Y Patxi López también hizo un vídeo apoyando la candidatura ladrona de votos, ¿cree que el presidente del Gobierno o el PSOE sabía algo de todo esto?

RESPUESTA.- Creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. El PSOE de Mojácar ha organizado una trama para comprar votos y darle la Alcaldía a Manolo [Manuel Zamora, candidato del PSOE a la Alcaldía de esta localidad], como le llama Félix Bolaños, que dijo hace unos días que el olfato le daba que iba a ser alcalde. Ya le podía haber dado el olfato para averiguar que había una trama corrupta de compra de votos por parte del PSOE. Desde luego, deberían alejar cualquier sospecha. No basta con que el número 2 y el número 5 digan que no van a recoger el acta. Esto me recuerda a lo de Bildu. Se van los que tienen delitos de sangre pero hay 37 que les ayudaron a empuñar las pistolas, a secuestrar y a extorsionar. Aquí, a Manolo lo deberían fulminar de inmediato. Parece extraño que el número 1 de la lista no tuviera ni idea. Por tanto, convendría que Pedro Sánchez despejara toda sospecha de irregularidad o connivencia. Y la mejor forma, sin duda, es que Manolo deje de ser el número uno por Mojácar.

P.- Yo creo que la lista entera tendría que renunciar, porque son ladrones de votos.

R.- La lista entera, por supuesto. Una vez que ha quedado acreditado, la lista entera debería ser retirada. Pero es que, además, Coalición por Melilla son socios de Pedro Sánchez. Siempre digo que a las personas en la vida se le conoce por sus amigos y en la política, por sus socios. Y Sánchez tiene por socios a Coalición por Melilla, a Bildu, a ERC, a Junts… Ése es Pedro Sánchez en política.

P.- Le pido que haga una obra de caridad intelectual con Reyes Maroto, ¿le podría explicar la diferencia entre el IBI y el IVA?

R.- Es lo que pasa cuando lanzan a una candidata que no quiere venir. Cuando escuchamos eso en el debate, el resto de candidatos nos miramos diciendo «no es posible, ¿ha dicho el IBI del agua, de la luz, del gas?». Reyes Maroto se estrenó en campaña diciendo que en Madrid había 25 distritos, y hay 21. Yo le digo que persevere y que cuando saquen el catastrófico resultado electoral que van a sacar este domingo no salga huyendo como hicieron todos sus antecesores.

P.- ¿Se puede ser alcaldesa de Madrid sin saber distinguir el IBI del IVA?

R.- Es complicado. La gestión de un Ayuntamiento exige conocimientos profundos. Y, a la vista de lo que sucedió en el debate, parece complicado que hubiera un estudio previo sobre el IBI y el IVA. Ella viene diciendo que ha sido ministra de Pedro Sánchez durante cinco años y que ése es su gran aval porque tiene una gestión acreditada. Es la peor ministra de 22 en ejecución presupuestaria. Irene Montero, Garzón o Belarra ejecutan más que ella. Es la enviada del sanchismo a Madrid. Pero es que la del IBI no fue su única metedura de pata. Dijo que en Madrid no se cumplen los límites de calidad de aire, ¡pero si es la primera vez que los hemos cumplido! Propuso que el bonobús fuera gratuito para los jóvenes, y ya no existe desde hace años.

P.- ¿Puede influir en el hecho de que desconozca tantas cosas de Madrid que sea vecina de Alcorcón?

R.- Madrid es una ciudad acogedora y abierta, y acogemos a cualquiera que viene a vivir o a trabajar. Pero es cierto que Reyes Maroto vive en Alcorcón y eso dificulta considerablemente que pueda conocer la realidad del día a día de Madrid. Venía desde Alcorcón al ministerio en el coche oficial, y de ahí se iba otra vez a su domicilio. No hay que juzgar a nadie por donde vive, pero es cierto que viviendo en Alcorcón es más complicado conocer la realidad del día a día de una ciudad como Madrid.

P.- ¿Usted pactaría con el PSOE, que tiene de socios a ETA, a los golpistas catalanes, a los ladrones de votos de Melilla? Incluso ellos mismos roban votos en Mojácar y han imputado al ‘número 2’ en Andalucía por intento de secuestro. Insisto, ¿pactaría con un partido con secuestradores frustrados, ladrones de votos y socios de los terroristas y de los golpistas?

R.- Y no se olvide del Tito Berni. Sólo le digo una cosa: para un opositor como yo es fascinante seguir el Código Penal gracias al PSOE, porque últimamente se están recorriendo bastantes artículos. Desde los ERE, hasta el Tito Berni, la rebaja de la malversación, la eliminación de la sedición… El sanchismo es la degradación del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Tenemos que conseguir que deje el Gobierno de España cuanto antes. Y tenemos una oportunidad el 28 de mayo.

P.- El Partido Socialista en Canarias coló en uno de sus vídeos electorales a Taishet Fuentes, sobrino de Bernardo Fuentes, el Tito Berni, que está imputado por un delito tan grave para un político como es el cohecho, aparte de que se iba de prostitutas. ¿Qué le parece?

R.- En la corrupción del PSOE hay un hilo conductor que es la prostitución y el polvito blanco. Desde Luis Roldán a los ERE y al Tito Berni… Qué vamos a decir de los ERE, donde quemaban los billetes para asar vacas y pasaban por lupanares, y donde también había cocaína. Y qué vamos a decir del Tito Berni.

P.- El PSOE ya se ha dado cuenta de que OKDIARIO les ha pillado con el vídeo y lo ha borrado.

R.- También han borrado la visita de Bolaños a Mojácar y no descarte que también traten de hacer desaparecer el vídeo del «Mojácar, siempre Mojácar» de Sánchez.