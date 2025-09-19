La izquierda radical cancela al cirujano Diego González Rivas por su sugerencia a Pedro Sánchez en RTVE

Diego González Rivas (Dievinci), calificado como el mejor cirujano torácico del mundo y reconocido por su compromiso social a nivel internacional, está siendo objeto de una campaña de cancelación por parte de la izquierda más radical tras dar una entrevista a RTVE. El médico ha participado en el espacio Plano General con el periodista Jenaro Castro.

El cirujano ha intervenido varias veces La Revuelta, donde se empezó a dar a conocer la trascendencia de su trabajo. Diego González Rivas viaja por todo el mundo con un quirófano móvil de su fundación para practicar cirugías en lugares en los que el acceso a las mismas no es precisamente fácil. Así, ha llevado a cabo intervenciones en lugares como Sierra Leona, Corea del Norte, Turkmenistán o Gaza -aun en plena pandemia-. De hecho, en su última visita a David Broncano adelantó que su próxima parada sería una zona remota del norte de Costa de Marfil, donde la cirugía es inexistente.

Dievinci -así se le conoce- despertó el interés del público tras su primera aparición en La Revuelta, donde se convirtió en todo un descubrimiento. Diego González Rivas no sólo es conocido por su solidaria aportación al mundo desde el ejercicio de su trabajo, sino también por su condición de eminencia en el campo de la cirugía. Con la tecnología robótica, el gallego realiza operaciones mínimamente invasivas, para las que utiliza su técnica Uniportal VATS.

Tras una época en la que el cirujano sólo ha recibido elogios, González Rivas se ha sometido a las preguntas de Jenaro Castro y a su test de Plano General. Sin embargo, esta vez la entrevista le ha costado una campaña de cancelación en redes sociales, e incluso algunas cabeceras. Al parecer, según recogen las críticas negativas, a sus ahora detractores no les ha gustado que no halague a Pedro Sánchez, que no sea duro con Alberto Núñez-Feijóo o que cuando menciona el nombre de Isabel Díaz Ayuso lo haga con connotaciones positivas -al menos, así se ha interpretado-.

Preguntado por «qué recetaría a Pedro Sánchez», Dievinci dice «que piense las cosas antes de decirlas, que las piense dos veces», mientras que de Feijóo dice creer «que está en el buen camino, pero le falta algo». Poco después, en el test rápido, el periodista pronuncia tres nombres y le da a escoger uno en el supuesto de que tuviera que asistir a una fiesta con alguno de estos personajes: «Begoña Gómez, Yolanda Díaz o Isabel Díaz Ayuso». Él elige a la última.

A priori, las palabras del cirujano no parecen polémicas, por lo que nadie podía esperar el chorreo de comentarios negativos que lo mencionan: unos indican que «retiran» su «admiración» al médico; otros lo desprecian por «votar» a «un partido que quiere privatizar la sanidad» y también los hay que muestran su rechazo a que «tenga una fundación sólo para no pagar impuestos». Todos ellos tienen algo en común, además del tono desdeñoso: la falta de tolerancia a una opinión que parece no coincidir con la de esos haters.