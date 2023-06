Nacho Martín Blanco se suma al proyecto del PP y formará parte de la candidatura que los populares presentarán por Barcelona de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Martín se adhiere al proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo después de abandonar Ciudadanos, partido en el que ha militado hasta este jueves y donde ha sido portavoz del grupo parlamentario de la formación naranja en Cataluña. Ahora, integrará la candidatura del PP en Barcelona, una lista que podría estar encabezada por Cayetana Álvarez de Toledo.

Ignacio Martín Blanco llegó en 2017 a Ciudadanos, año en el que fue elegido diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña. Allí ha desempeñado su mayor parte de la actividad, donde ha sido hasta ahora, el portavoz de Ciudadanos dentro de la cámara. Este jueves, Ignacio Martín Blanco anunció su salida de la formación naranja donde mostró su pesimismo sobre la deriva que estaba atravesando el partido. Martín aseguró que no veía la «viabilidad» del proyecto a corto plazo y aseguró haber «perdido la esperanza». Según el propio Martín, su entorno llevaba varios meses aconsejándole dar un paso a un lado. Fue la «precipitada» convocatoria de elecciones generales la que le hizo tomar finalmente la decisión.

Ignacio Martín Blanco aseguró en su intervención de despedida que el entiende los partidos como «un instrumento» con el que poder cambiar las cosas. De esta manera, el ex de Ciudadanos dejó abierta la puerta a otras formaciones. «No dejaré la vida pública», matizó durante el discurso. Algo que ha hecho posible su acercamiento, en las últimas horas, al PP de Alberto Núñez Feijóo. La sintonía entre ambas partes se pudo comprobar durante la despedida de Martín, que no dudó en criticar duramente «la inigualable voluntad de poder» de Pedro Sánchez. Una crítica que los populares llevan realizando desde hace tiempo, acusando al aún presidente del Gobierno de «haber perdido el contacto con la realidad» y de ser capaz de «todo» por seguir en la Moncloa.

Nacho Martín Blanco lleva un año manteniendo contacto directo con el partido liderado por Feijóo, según apuntan fuentes populares. El ex de Ciudadanos formaba parte del Comité Permanente de la formación naranja, el máximo órgano del partido y donde se toman las decisiones más trascendentales. Martín fue uno de los miembros que no apoyó concurrir a las generales, lo que podría ser una clara señal de la intención de ex portavoz de C’s de sumarse al proyecto del PP como avanzó Rac1.