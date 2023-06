Nacho Martín Blanco abandona Ciudadanos. El hasta ahora portavoz del partido naranja en el Parlament de Cataluña y miembro de la ejecutiva ve «pesimista» la «vialidad» de Ciudadanos. Dejará los cargos institucionales y orgánicos de la formación.

«Me voy de Ciudadanos porque he perdido la esperanza en la capacidad de este partido, la viabilidad de este partido en lo sucesivo», ha asegurado Martín Blanco este jueves en una rueda de prensa en el Parlament. El hasta ahora dirigente de Ciudadanos hace alusión de esta forma a la decisión de la formación de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Se trata de la primera baja significativa que sufre Ciudadanos en Cataluña tras el batacazo electoral en los comicios del 28M. La formación naranja tan sólo obtuvo 10 concejales en toda la región y se quedaron sin representación en el Ayuntamiento de Barcelona. A esto hay que sumar que no se logró ningún diputado en los parlamentos autonómicos. Ni siquiera se pudo mantener el acta de concejal de uno de los rostros más reconocidos del partido: Begoña Villacís, que dejará de ser vicealcaldesa de Madrid. La portavoz nacional, Patricia Guasp, tampoco pudo revalidar su escaño en Baleares, donde era candidata a la Presidencia del Gobierno autonómico.

«Han sido semanas intensas y tristes para Ciudadanos. Desde el 28M todos los integrantes de este partido nos hemos sumado en una reflexión profunda. He vivido semanas de una gran convulsión personal y política. He decidido poner fin a mi etapa en Ciudadanos y mi condición de miembro de la Ejecutiva del partido. Ha sido una decisión difícil, que me apena y quisiera no haber tomado», ha afirmado Nacho Martín Blanco para justificar su adiós. Hasta ahora, era el viceportavoz y secretario de programas en la ejecutiva de Ciudadanos. Estas funciones pasarán a ser asumidas por la presidenta del Consejo General, Noemí de la Calle.

«Soy pesimista»

La marcha de Lorena Roldán al PP antes de las elecciones autonómicas de 2021 impulsó su carrera política, debido a que logró su escaño en la Cámara regional y pasó a ser el portavoz de Ciudadanos. En este cargo llevaba desde el marzo de 2021, otro puesto que dejará vacante al salir de Ciudadanos y abandonar la política. «Yo tengo un compromiso con la ciudadanía, no con los compañeros de partido», ha recalcado.

«Tengo presente una frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Han sido resultados muy malos en las municipales. Soy pesimista sobre la viabilidad del futuro de Ciudadanos. No comparto la visión moderadamente optimista que algunos tienen sobre el futuro de Ciudadanos», ha zanjado Nacho Martín Blanco en su comparecencia.