El Gobierno recula tras la primera reunión de Torres y Vivas: descarta el uso de polideportivos «salvo casos extremos»

Ante la fuerte contestación de la ciudadanía y del Gobierno de Ceuta, el Ejecutivo de Sánchez se ha visto obligado a recular y ha matizado una de las medidas más polémicas del real decreto anunciado este martes para gestionar la crisis migratoria. El uso de polideportivos y otras instalaciones deportivas municipales ceutíes para albergar a inmigrantes invasores queda descartado y sólo se contemplaría en un escenario «extremo», poco previsible, y siempre de forma consensuada. Vivas informó al ministro de que la ciudad prepararía medidas legales contra la cesión de uso de los polideportivos a los inmigrantes.

La aclaración llega después de que miles de ceutíes se movilizaran el martes contra la posibilidad de destinar a la acogida de inmigrantes espacios como los polideportivos Díaz-Flor, Guillermo Molina, Santa Amelia, La Libertad o Antonio Campoamor.

El Ejecutivo de Juan Vivas ya había anunciado, y así se lo comunicó al ministro Torres, que exploraría vías legales para impedir el uso de instalaciones de titularidad municipal al citado destino y que iba a presentar batalla contra esa decisión.

Tras reunirse en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, designado como mando único del Gobierno para la crisis ceutí, ha señalado que los lugares que finalmente se habiliten se decidirán «desde el consenso». Ha calificado el listado incluido en el decreto como una «propuesta de máximos, modificable y flexible», dejando claro que la mera inclusión de un equipamiento no implica que vaya a utilizarse.

El real decreto por el que se declara la Situación de Interés para la Seguridad Nacional tras la invasión de Ceuta recogía que todos los polideportivos de la ciudad deben ponerse a disposición para el alojamiento de los inmigrantes ilegales.

Sin embargo, el Gobierno ha dado marcha atrás ante la potente protesta de este martes de miles de ceutíes ante el hotel donde se hospedaba Víctor Torres y la contumaz oposición de Vivas a la cesión de los polideportivos al entender que iba a generar un aumento de la tensión en las barriadas al dejar a los vecinos sin espacios deportivos.