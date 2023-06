A nadie le ha quedado la duda de quién fue este miércoles a divertirse a El Hormiguero. Alberto Núñez Feijóo no sólo se enfrentó a Pablo Motos, a Trancas y Barrancas y al centenar de personas que compusieron el público del plató. El presidente nacional del PP compareció ante más de 3 millones de espectadores, alcanzando la cuota de pantalla más amplia de la historia del programa de las hormigas, que esta semana concluye su temporada número 17. Un hito que Feijóo batió haciéndose con la escena de El Hormiguero y dando un golpe encima de la mesa a nueve días del arranque de la campaña electoral del 23J. Génova no esconde su satisfacción con lo ocurrido en la entrevista de récord. «Feijóo vuelve a tomar la iniciativa, a marcar la agenda y, lo más importante, insuflar ese aliento de ilusión que se había enfriado ligeramente durante la última semana», reconocen fuentes del PP.

La de este miércoles fue una jornada redonda para los de Feijóo. Así lo entienden, al menos, en el PP. «Hemos alcanzado en solitario el Gobierno de Baleares, hemos recuperado el pulso en Extremadura, y nuestro presidente ha demostrado la solidez del proyecto. Nunca nos fuimos, pero ahora estamos más presentes, fuertes e ilusionados que nunca».

«Llevábamos unos días algo complejos, pero hemos dado la vuelta a la tortilla. España ha podido ver quién es Feijóo. El candidato del cambio tiene fondo, ideas y un plan.», aseguran los populares. Lo que al terminar la entrevista era alegría, ahora es plena satisfacción en Génova. «Los históricos datos de audiencia dan sentido a todo lo que ocurrió en el plató. Era una oportunidad de oro para lanzar un mensaje a millones de españoles. No sólo se ha aprovechado, sino que se ha hecho con nota», aseguran desde el PP. El equipo de Feijóo celebra, además, que este «golpe de efecto» haya llegado antes del inicio de la campaña. Consideran que, ahora sí, se afrontan esas fechas con el perfil real de lo que ofrece el proyecto del PP: «Propuestas, gestión, voluntad, sentido común y una dilatada experiencia en la gestión. No hay una oferta igual».

A nadie se le escapa que las truncadas negociaciones con Vox en Extremadura enrarecieron todo lo que rodeaba al espectro del centroderecha español. Mientras ambas formaciones no lograban entenderse, Sánchez pisó el acelerador mediático con el fin de lavar su imagen de cara al electorado. «Que estemos a punto de gobernar en Extremadura, feudo tradicional del PSOE, es una consecuencia más del tsunami electoral que se vivió el 28M. Sánchez quiso tapar el resultado. Ahora, hemos vuelto a decirle a España que somos el barco que les llevará hasta una política seria, comprometida y alejada de la mentira».

Alberto Núñez Feijóo se enfrentó en El Hormiguero a una hora de entrevista en prime time un día después de que lo hiciera el todavía presidente del Gobierno. En el PP destacan la habilidad de obtener un resultado tan diferente cuando los ingredientes eran los mismos. «Misma hora, mismo plató, mismo presentador. Y, el resultado final, de lo más dispar». Feijóo, reconocen desde Génova, supo transmitir las diferencias que le separan de Pedro Sánchez. «Hay millones de españoles quieren pasar página. Han podido ver que Feijóo es la persona indicada, ya que es todo lo contrario a lo que defiende el sanchismo».

«Feijóo aseguró que no miente ni mentirá nunca a los españoles. Si dice que no pactará con Bildu, es porque no pactará con Bildu. A esto, hay que sumarle a la cantidad de propuestas e iniciativas que puso sobre la mesa, el tono sereno y tranquilo, y la capacidad de empatizar con el elector. Algo a lo que Sánchez no puede ni aproximarse», defienden los populares.

El PP siempre ha defendido que su voluntad de derogar el sanchismo pasa tanto por modificar gran parte de los textos y las leyes promulgadas por el Gobierno Frankenstein como por cambiar las formas. Los populares quieren que España se olvide de la confrontación en la que está instalada y que vuelva al entendimiento al trabajo en común. «Es un ejemplo más, pero muy simbólico. Sánchez habló de miedo, de ultras, de empresarios poderosos y de campañas mediáticas, en las que incluye al propio El Hormiguero. Feijóo, mientras, habló del pueblo en el que nació, de cómo se despidió de su padre y de que Albertiño, su hijo de seis años, siente predilección por Barrancas. Sabemos que la gente está en esto. Todos queremos recuperar la normalidad. Todo arropado por centenares de propuestas y medidas, también a diferencia de Sánchez», comentan desde el PP.