Feijóo se reúne con Edmundo González horas antes de que Trump lo haga con la «ilegítima» Delcy Rodríguez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un encuentro en la mañana de este jueves con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Una reunión, la de ambos líderes, que se produce apenas unas horas antes de que lo haga el presidente de los EEUU, Donald Trump, con la «ilegítima» Delcy Rodríguez.

Fuentes del PP han destacado lo oportuno de la cita mantenida entre Feijóo y González que, además, se ha producido el mismo día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar, a petición propia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la posición de España ante la situación en Venezuela.

Según las mismas fuentes populares, el presidente del PP ha reiterado a líder opositor su apoyo inequívoco a la democracia en Venezuela. En este sentido, le ha transmitido que un Gobierno liderado por el PP no habría dudado en defender ante el mundo, y con toda intensidad, «la caída inmediata y completa del chavismo». «Mientras no podamos hacerlo desde el Gobierno, lo haremos desde la oposición», apuntan.

El líder del PP, ha considerado también que «España debería liderar la presión internacional» para defender la libertad del país hispano. Lo cual, ha destacado que incluya el mantenimiento de las sanciones -lo contrario a lo que defiende el Gobierno-, y que «nuestro país debe exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, sin excepción».

En Génova aseguran que Feijóo ha transmitido al jefe de la oposición venezolana que el futuro del país debe pasar por «unas elecciones libres» en las que tanto él -Edmundo González Urrutia, como María Corina Machado, «tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años».

A este encuentro que se ha producido en la séptima planta de la sede del PP Nacional, ha asistido también el presidente del Partido Popular Europeo (EPP), Manfred Weber, en una señal de compromiso con la causa del pueblo venezolano que, ha asegurado, contará con todo el apoyo en Europa de la fuerza política mayoritaria en Europa.

Asimismo, el líder del EPP le ha comunicado que el próximo martes se celebrará una sesión plenaria en el Parlamento Europeo para abordar la «situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia. También será incluido este asunto en la reunión que agrupa a los presidentes del EPP en los 27 países de la UE, y en la que participan 14 Jefes de Estado y de gobierno europeos.