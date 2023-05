Feijóo y Abascal se felicitan por los resultados pero no entran «ni un centímetro» en posibles pactos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha podido hablar con el líder de Vox, Santiago Abascal, tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo y ambos de han felicitado por los números cosechados. Así lo ha señalado el propio Feijóo en una comparecencia en Génova, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, donde ha comentado además que abordó con Abascal cómo la formación de este último «había crecido mucho respecto a las anteriores municipales».

Sin embargo, la conversación entre ambos dirigentes del centroderecha se limitaron a los resultados del 28M y no entraron «ni un centímetro» en abordar posibles pactos, según fuentes de la dirección de Génova. En la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Cantabria, Aragón y Extremadura, el PP necesita a Vox para sacar adelante la legislatura.

«Respetuosa»

Las mismas fuentes apuntan que Feijóo ha pedido a los barones y sus juntas directivas un análisis de la situación postelectoral en sus comunidades ante posibles pactos con Vox. Unos informes, añaden tales fuentes, que luego serán estudiados más en detalle por la dirección del partido, que será «respetuosa», ha avanzado, con las competencias de los territorios a la hora de conformar gobiernos y realizar pactos postelectorales.

El propio jefe del Ejecutivo de PSOE-Podemos, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que una de las razones de este adelanto electoral ha sido asistir a unos comicios en los que, según su vaticinio y adelantándose a posibles pactos, «numerosas instituciones pasarán a estar administradas por nuevas mayorías conformadas por PP y Vox». Sin embargo, si no hay acuerdo en esas comunidades autónomas, habrá gobiernos regionales que no se formen antes de las generales. En los ayuntamientos (cuya constitución está prevista para el 17 de junio), la ley es diferente y permite gobernar a la lista más votada en caso de que no alcanzar mayoría absoluta.

Sobre su propuesta de que gobierne la lista más votada a nivel municipal y autonómico, Feijóo ha dicho tal iniciativa «no caduca» y que «si el PSOE la acepta, estoy en condiciones de poder hablarlo y de acordarlo en su caso con el PSOE», ha asegurado. «En cada ayuntamiento, en cada comunidad, deberíamos reflexionar si eso puede ser un manual de conducta para formación de gobiernos. Es una propuesta que está dentro de nuestro plan de regeneración y no la voy a cambiar a las 24 horas de la finalización del recuento electoral», ha apostillado.

El líder del PP ha puesto en valor que su formación ha ganado en 9 de las 12 comunidades que celebraba elecciones autonómicas, ha superado al sanchismo en 31 provincias y en otras tantas capitales de provincia y «se han abierto alternativas de gobierno en la práctica totalidad de los territorios», ha manifestado.

Sánchez no le felicita

Asimismo, Feijóo ha revelado que ha llamado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para felicitarle por los resultados, y ha dicho que espera hacer lo mismo con Adrián Barbón, el jefe socialista del Gobierno de Asturias. Estas felicitaciones a los rivales son «un manual de conducta que en Democracia no debemos de perder», ha comentado después de indicar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha felicitado.

Feijóo ha salido este lunes en la sede nacional del PP a destacar la rotunda victoria de su partido en las municipales y autonómicas de este domingo y a pedir a los españoles que «culminen el cambio de ciclo político» el 23 de julio tras el adelanto electoral anunciado horas antes por Sánchez en una declaración institucional sin preguntas en Moncloa. «Mejor cuanto antes», ha dicho Feijóo sobre la necesidad de ir las urnas.

El jefe de la oposición ha conocido la noticia sobre el adelanto electoral en plena reunión de Comité de Dirección de PP, donde ha sido ovacionado por los suyos al inicio de la reunión tras los resultados del 28 de mayo. En Génova aseguran estar «preparados» para afrontar la cita con las urnas en las elecciones al Congreso y el Senado. Para este martes está convocada la Junta Directiva Nacional del partido, máximo órgano entre congresos, donde Feijóo hará un análisis más en profundidad ante los suyos.