El secretario de Organización del PSOE de Andalucía y número 2 de Juan Espadas, Noel López, no será destituido hasta después de las elecciones. El líder de los socialistas andaluces, por órdenes de Ferraz, dejará caer a López «en cuestión de días» tras las pruebas que le relacionan con el secuestro de una concejal socialista de Maracena. En lugar de actuar de inmediato, mantiene por ahora a su colaborador salpicado por la sombra de la corrupción.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO esgrimen que no esperarán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de citarle formalmente como investigado. En todo caso, el cese no se producirá antes del 28M «para no perjudicar» aún más sus intereses electorales.

Pese a los intentos para distanciarse de la trama que orquestó el secuestro de una concejal del PSOE, con un comunicado negando «vinculación alguna con los hechos», el sumario judicial le cerca por completo. Grabaciones de las cámaras de seguridad y la triangulación de las antenas de su teléfono móvil le sitúan allí el día de los hechos. Todo se habría organizado en la sede del propio partido.

En la calle San Vicente de Sevilla, sede del PSOE de Andalucía, saben que «la situación es insostenible». Y con la oposición pidiendo explicaciones y el sumario en todas las redacciones, a 48 horas de la jornada electoral la máxima es «contener los daños». Fulminar al secretario de Organización hoy «sería reconocer los hechos».

Espadas, que ayer salió en defensa de Noel López y acusó al Partido Popular de «bajeza moral, ética y política», tuvo «una conversación» con su colaborador nada más conocerse la noticia. Le creyó. Ya por la noche, cuando se fueron conociendo más detalles del sumario que le cercan sin opciones a defenderse, volvieron a hablar. Ahí ya cambiaron las tornas.

López, «que se cerró en banda», siguió defendiendo su honorabilidad. Aunque sus compañeros en la dirección del PSOE-A empezaron a advertirle anoche de que «no podía seguir en el cargo». La puntilla la dio el secretario de Organización federal, Santos Cerdán, que a última hora del día ordenó su cese. Se producirá, con casi total seguridad, la semana que viene.

Con este movimiento Juan Espadas intentaría salvar su propia cabeza. Y es que la confianza de Ferraz en él y su dirección «han caído por completo». La mayoría absoluta de Juanma Moreno, la compra de votos, la presunta implicación de López en el secuestro de una concejal del PSOE y el mal resultado que presagian los sondeos de cara al domingo, han dinamitado el crédito que tenía.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, que investiga el secuestro de la concejal socialista Vanessa Romero que se produjo el pasado 21 de febrero, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cite a López por su condición de aforado. En tanto que parlamentario no puede ser imputado directamente por un juzgado ordinario. El ‘número dos’ del PSOE dice estar en una situación de «indefensión».

El juzgado ya ha deducido testimonio contra Noel López, también exalcalde de Maracena, ante la existencia de posibles «indicios» de su vinculación en los hechos, si bien será el alto tribunal andaluz quien decida si los llama a declarar o los próximos pasos a seguir, según detallan las fuentes.

Ante esto, el secretario de Organización del PSOE-A ha querido «negar de forma tajante cualquier relación con los hechos investigados en el juzgado número 5 de Granada, que además se basan en la manifestación de una persona que, no sólo por lo publicado en los medios de comunicación sino por lo que reconoce el propio auto, está desequilibrada», ha añadido.

Al respecto, cabe recordar que el presunto autor material del secuestro permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de detención ilegal.

«No estoy ni investigado ni imputado, únicamente se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda», ha aseverado Noel López, que también ha avanzado que tomará «acciones judiciales contra esta persona por sus manifestaciones calumniosas, así como contra cualquier otra persona, entidad o medio que se haga eco de cualquier difamación».

De igual modo, el exalcalde de Maracena añade en su comunicado que no ha coincidido «con esa persona, como constata la propia jueza instructora en el auto», y considera «incomprensible que todavía no se me haya permitido acceso a las actuaciones, a pesar de haberlas solicitado de forma urgente». Pero las pruebas que se incluyen en el sumario le dejan sin coartada. El mismo día del secuestro estuvo reunido con algunos de los implicados.